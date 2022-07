Sony lance un nouveau programme de fidélité pour la PlayStation. Nommé PlayStation Stars, il promet des objets virtuels et des points que l’on pourra convertir en jeux.

Après le PlayStation Plus, il faudra compter sur le PlayStation Stars dans la gamme des programmes Sony. Si le premier est payant et contient des jeux et des accès à des fonctionnalités, le second est totalement gratuit. Dans un communiqué de presse, Sony a annoncé que son programme PlayStation Stars était un moyen de récompenser les joueurs et les joueuses et non un abonnement.

Le principe est simple : une fois enregistré dans le programme PlayStation Stars, les joueuses et les joueurs gagnent des points en faisant des activités. Sony précise que le programme débloque une récompense mensuelle à chaque fois qu’une personne lance un jeu, ce qui permet de gagner des points sans trop d’effort. Mais d’autres points pourront être gagnés avec vos faits d’armes : gagner des tournois, des trophées ou finir un jeu en premier dans votre région.

La PlayStation 5 // Source : Louise Audry pour Numerama

Des objets virtuels à collectionner, surtout pas des NFT

Ces points seront collectés sur votre compte PlayStation et pourront être échangés contre des objets de collection numériques, qui seront autant de références à l’histoire du jeu vidéo chez Sony que des consoles ou des personnages connus. Il s’agira un système de collection de plus, ne servant pas à grand-chose, si ce n’est à attiser la collectionite des fans de la marque. Le géant du jeu vidéo affirme qu’il y aura des « objets de collection ultra rares » et d’autres qui seront juste « rigolos à collectionner ».

À l’ère ou toutes les entreprises essaient de jouer sur la vague des NFT, Sony précise que ses objets à collectionner n’en sont pas. « Vous ne pouvez pas les échanger ou les vendre. Nous ne promouvons aucune technologie Blockchain et surtout pas les NFT », commente Grace Chen au Washington Post. Les levées de boucliers virulentes des communautés de joueurs et de joueuses contre les NFT ont visiblement résonné chez Sony, qui ne souhaite pas que son programme soit assimilé à de la spéculation ou à une économie de marché.

Des points contre des jeux

Plus intéressant pour les joueurs, Sony évoque enfin la possibilité d’échanger des points contre des fonds dans le porte-monnaie du PlayStation Network. Sans plus de précision, on peut imaginer qu’une certaine somme de points correspondra à des euros à échanger contre des jeux. Les abonnés au PS Plus auront également des points PlayStation Stars à chaque fois qu’ils feront des achats dans le PlayStation Store — un peu à la manière du compte Nintendo qui crédite des pièces à chaque achat.

Le PlayStation Stars sortira « plus tard cette année », conclut Sony.