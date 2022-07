Rockstar Games avait visiblement prévu de remasteriser deux de ses joyaux : GTA IV et Red Dead Redemption. L’échec de GTA Trilogy Definitive Edition a plombé cette ambition.

Il y a quelques mois, Rockstar Games a lancé Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, compilation réunissant Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas dans des versions remasterisées. Ce fut un fiasco : les joueurs ont détesté (et l’ont montré) et le studio s’en est excusé. L’échec est tel qu’il aurait enterré tout espoir de voir d’autres vieux jeux être remis au goût du jour, selon un article de Kotaku publié le 5 juillet.

Peu habitué à l’échec, Rockstar Games avait a priori prévu de redonner des couleurs à Grand Theft Auto IV (sorti en 2008 sur PS3, Xbox 360 et PC) et à Red Dead Redemption (sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360). Ce ne serait plus du tout une priorité de l’entreprise, échaudée par les retours sur Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, et plus motivée à l’idée de développer GTA VI — officialisé en février dernier et déjà très attendu.

Red Dead Redemption. Rockstar Games

Rockstar Games plus tourné vers l’avenir que vers le passé

Kotaku a en réalité corroboré un premier bruit de couloir signé Tez, insider lié à la franchise GTA. Dans un tweet publié le 4 juillet, le concerné a indiqué : « Selon une source fiable qui est au courant des plans de Rockstar, des remasterisations de GTA IV et de Red Dead Redemption étaient prévues depuis quelques années, mais Rockstar Games a décidé de revoir ses plans. L’accueil de GTA Trilogy Definitive Edition pourrait être la raison derrière cette décision. »

Le média a donc interrogé ses propres sources pour confirmer cette rumeur. Rockstar Games espère que les joueuses et les joueurs finiront par oublier GTA Trilogy Definitive Edition, sachant qu’un GTA VI aussi réussi que GTA V pourrait aider à tirer un trait sur la trilogie ratée. Des remasterisations de Grand Theft Auto IV et Red Dead Redemption pourraient quand même être commercialisées, mais bien plus tard que ce qui était initialement prévu.

Il est intéressant de constater que Rockstar Games préfère se tourner vers l’avenir (GTA VI) que de s’en remettre à des reliques du passé. C’est plutôt une excellente nouvelle, même si certains utilisateurs PC espéraient cette remasterisation pour, enfin, avoir l’opportunité de découvrir le jeu de cowboys.