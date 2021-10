Comme attendu, Rockstar Games va bel et bien commercialiser une compilation réunissant Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas. Le lancement est attendu pour cette fin d'année sur consoles et PC. Des versions Android et iOS arriveront plus tard.

Un vieux GTA peut en cacher trois autres. Alors que GTA V devait ressortir sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X en novembre (avant d’être repoussé au mois de mars 2022), Rockstar Games annonce que les fans pourront patienter grâce à Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition. Comme le précise un communiqué envoyé à la presse le 8 octobre, il s’agit d’une compilation réunissant Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas.

Pour Rockstar Games, c’est l’occasion de fêter le vingtième anniversaire de GTA III, premier opus de la saga en 3D qui a d’abord fait le bonheur des propriétaires de la PlayStation 2. Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition est attendu pour cette fin d’année, sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Des versions iOS et Android seront disponibles en 2022.

Quelles améliorations à attendre de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition ?

Il ne faudra a priori pas s’attendre à une remasterisation flamboyante pour ces trois titres ayant marqué le début des années 2000. Malgré une sortie imminente, Rockstar Games n’entre pas trop dans les détails. On nous promet quand même « de nombreuses améliorations, tant au niveau des graphismes que du gameplay » — « tout en conservant le style et l’essence des versions originales ». On comprend que l’idée derrière Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition sera surtout de capitaliser sur la nostalgie.

Conséquence directe du lancement de cette trilogie : les versions existantes de ces jeux classiques vont être peu à peu retirées des boutiques en ligne afin de lui faire de la place. Sur sa page Support, Rockstar Games indique que celles et ceux qui les auraient achetées pourront toujours les télécharger et y jouer.

À l’arrivée, Rockstar Games préfère pour le moment miser sur son héritage — Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City, Grand Theft Auto : San Andreas puis GTA V (sur les nouvelles consoles) — plutôt que sur GTA VI. L’impatience pourrait finir par gagner les rangs des joueuses et des joueurs : voilà déjà plus de 8 ans que GTA V est sorti, alors que cinq ans séparent GTA IV (2008) et GTA V (2013).

