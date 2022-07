Amazon a fini par accepter d’arrêter de mettre des bâtons dans les roues des internautes qui veulent résilier Amazon Prime.

Envie de quitter Prime Video pour une autre plateforme de SVOD ? Ou vous ne souhaitez plus profiter des avantages associés à Amazon Prime ? Le parcours pour annuler son abonnement sera désormais bien plus facile et rapide. L’entreprise américaine s’est finalement résolue à simplifier largement le processus, cédant aux pressions croissantes de l’Union européenne à ce sujet.

Concrètement, le nouveau cheminement se fera littéralement en deux clics, avec un bouton « annuler » bien visible et sans équivoque, indique un communiqué partagé par Bruxelles le 1er juillet. La mise à jour de l’interface permettant de renoncer plus vite à Amazon Prime n’a pas encore déployée en France : les anciens paramètres du compte sont encore proposés.

Des pratiques qualifiées de pièges à utilisateurs

Le commissaire en charge des questions de justice à Bruxelles, Didier Reynders, s’est félicité du changement d’approche d’Amazon, qui a pour effet de mettre fin à des stratagèmes qui n’avaient que pour seul but de dissuader les internautes de renoncer à leur abonnement, en utilisant des formulations floues et en plaçant le bouton derrière plusieurs pages.

La difficulté pour stopper un abonnement Amazon Prime tranche évidemment avec l’expérience qui est proposée pour en souscrire un. Ici au contraire, tout est fait pour que l’internaute active son forfait sans difficulté. C’était déloyal. Didier Reynders qualifie cela d’ailleurs de « procédé manipulateur » et de « piège à utilisateurs », que l’on connaît aussi en anglais sous l’expression « dark pattern ».

Amazon Prime Video est l’une des offres figurant dans l’abonnement. // Source : Louise Audry pour Numerama

« Il peut être commode pour les consommateurs de s’abonner à un service en ligne car c’est une démarche souvent très simple, mais l’opération inverse, pour se désabonner, devrait pouvoir se faire avec la même facilité. Les consommateurs doivent être en mesure d’exercer leurs droits sans subir aucune pression des plateformes », rappelle-t-il.

Amazon Prime est une formule d’abonnement annuelle, facturée 49 euros, qui donne accès à différentes prestations — une livraison accélérée, un accès à un catalogue de vidéos en SVOD, une plateforme pour écouter de la musique, un accès à Twitch ainsi qu’à des ouvrages en e-book et un service de stockage pour héberger des données, comme des photos.