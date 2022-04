Le résultat officiel de l’élection présidentielle sera donné à 20 heures : les Français et Françaises ont été amenés à choisir entre Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN) ce 24 avril 2022. Numerama suit en direct l’évolution de la soirée du second tour.

18h39 — Non, vous ne pouvez pas élire Zidane

Si la moitié de la France vote Zinédine Zidane, peut-il devenir président ? Non. Mais certains ont visiblement essayé, comme l’a montré un internaute dans l’isoloir.

Les bureaux de vote ne comptabilisant que les candidats inscrits officiellement à l’élection auprès du Conseil constitutionnel, aucun citoyen ou citoyenne non déclaré (même Zidane, eh oui) ne peut être élu, même s’il récoltait la majorité des suffrages exprimés.

(et c’est la même logique pour Orelsan, d’ailleurs)

18h06 — L’empreinte carbone de Jean Castex tournée en dérision

Cette fois-ci, Jean Castex n’a pas emprunté le Falcon de la République pour aller voter. Mais cela n’a pas empêché de malins internautes de tourner en dérision ses choix peu écologiques en matière de déplacement sur le territoire français.

Le Premier ministre avait essuyé de nombreuses critiques après s’être déplacé en jet privé, le 10 avril dernier, pour aller voter dans les Pyrénées-Orientales, dans sa commune de Prades, simplement pour pouvoir être photographié en train de déposer son scrutin dans l’urne. Certains ont estimé qu’en utilisant ce jet, Jean Castex aurait plus pollué qu’un Français en 6 mois. Alors, plus de 35 000 personnes ont signé une pétition pour qu’il ne fasse pas la même erreur au second tour, et privilégie la procuration, qui est un système efficace et sûr pour donner son pouvoir de vote à une autre personne, présente sur place.

Pour le second tour, Jean Castex s’est arrangé pour prendre un avion de ligne, plus cohérent avec différents déplacements de fin de campagne. En revanche, il n’a tout de même pas cédé à la procuration.

17h55 — L’abstention en hausse

L’abstention est plus haute qu’en 2017 : le ministère de l’Intérieur a annoncé 63,23 % de participation à 17 heures. Selon Ipsos Sopra-Steria, cité par France24, l’abstention pourrait atteindre 28 % ce 24 avril 2022, soit 2,5 points de plus qu’il y a cinq ans.

L’un de ces abstentionnistes s’est fait remarquer en ligne : Jean Lassalle, candidat éliminé au premier tour avec 3,1 % des voix, s’est mis en scène dans son bureau de vote, refusant de mettre son bulletin dans l’urne.

17h30 — Attention aux estimations de la presse étrangère

Cela fait des années que la presse belge révèle, en amont, ses propres estimations des résultats des élections, car elle n’est pas soumise aux mêmes règles de confidentialité que nous. C’est pour cette raison qu’à 17h30 au premier tour, la Libre avait par exemple donné de premières estimations.

Il faut pourtant s’en méfier : le journal belge annonçait Marine Le Pen et Emmanuel Macron à 24 % tous les deux, et Jean-Luc Mélenchon à 19 %. Finalement, le président sortant est arrivé bien plus en tête, tandis que le candidat de la France Insoumise a talonné Marine Le Pen de bien plus près, avec à peine 1,2 point d’écart.

17h03— Que fait la gauche ?

Emmanuel Macron ou Marine Le Pen : pour certains Français, le vote est cornélien. Alors que la droite et l’extrême droite sont bien représentées au second tour, les électeurs et électrices de gauche se voient contraints de choisir entre deux programmes qui ne leur correspondent pas. Le sujet crucial de l’écologie, par exemple, a été sorti au premier tour en même temps que Yannick Jadot (4,6 %) et Jean-Luc Mélenchon (21,95 %). Au sein de la gauche politique, quasiment tous les cadres et personnalités ont appelé à faire barrage contre l’extrême droite, soit en ne « donnant pas une voix à Marine Le Pen » soit en votant pour le président sortant.

Cet article est mis à jour en temps réel, au fur et à mesure de la soirée électorale.