Macron et Le Pen sont au second tour : l’écologie sort de la présidentielle 2022

Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront à nouveau face à face au second tour de la présidentielle.

Le résultat du 1er tour est tombé à 20h : Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont au second tour de cette présidentielle 2022. À 20h30, l’estimation des chiffres est de 28,5 % pour Emmanuel Macron, 23,6 % pour Marine Le Pen.

Ces chiffres sont encore amenés à évoluer légèrement, puisque certains bureaux de vote ont fermé à 20h, mais la qualification de ces deux candidats au second tour est en tout cas confirmée. Le second tour aura lieu le dimanche 24 avril prochain.

Pour aller plus loin Élection présidentielle « manipulée » : la dangereuse fake news qui monte dans les cercles complotistes

Source : Montage Numerama

L’écologie peu présente durant la présidentielle 2022

Dès le début de l’année 2022, une tribune de 1 400 scientifiques appelait à « sortir des discours de l’inaction », s’inquiétant de la trop faible présence de la présence du sujet environnemental durant la campagne présidentielle : « Quels que soient nos opinions politiques et nos engagements personnels, nous constatons avec inquiétude l’absence de débat démocratique dans la campagne présidentielle sur les graves bouleversements en cours et à venir, qu’ils concernent le climat, l’océan, la biodiversité ou les pollutions. »

La présidentielle française intervient pourtant au moment de la publication du 6e rapport du GIEC, dont les conclusions sont édifiantes sur la réalité et l’accélération du changement climatique, mais aussi sur l’urgence de la situation. Pour que le réchauffement et les bouleversements s’en tiennent au meilleur scénario, il est nécessaire que le pic des émissions de gaz à effet de serre ait lieu en 2025, soit d’ici 3 ans.

En clair : cette date décisive dans la lutte climatique aura lieu durant le prochain quinquennat.

Or, bien que l’écologie soit mentionnée dans des mesures de plusieurs candidats et candidates, elle est loin d’être centrale dans la plupart des programmes présentés.

Pour aller plus loin Climat : ne passez pas à côté des solutions dans le rapport du GIEC

Mélenchon et Jadot étaient les plus « écolos », Le Pen et Macron au plus bas

Plusieurs ONG écologistes ont réalisé des classements des candidats et des candidates en fonction de leurs programmes, en se basant sur l’ampleur et le fond des propositions environnementales. Ce sont Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot apparaissaient les plus « écologistes » dans leur programme. Les programmes d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, en revanche, sont loin d’être les mieux notés, ils apparaissent même en mauvaise place.

Quelques comparateurs des programmes environnementaux :

Source : Comparateur Réseau Action Climat