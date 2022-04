Le top des articles les plus consultés sur l’encyclopédie Wikipédia le jour du premier tour est quasiment composé exclusivement de sujets liés à l’élection présidentielle de 2022. On note quelques particularités, comme le fait que la page Wikipédia la plus consultée pendant le 1er tour de l’élection de 2022 a été… celle de l’élection de 2017.

Wikipédia, miroir de la préoccupation des Françaises et des Français ? C’est en tout cas un point de chute tout trouvé pour celles et ceux désirant des éléments complémentaires sur l’actualité. Cela ne s’est pas démenti ces 24 dernières heures, puisque les pages les plus consultées sur la version française de Wikipédia étaient presque toutes liées à l’élection présidentielle de 2022.

C’est Pierre-Yves Beaudouin, administrateur de l’association Wikimédia France, qui a signalé sur Twitter ce raz-de-marée de pages relatives au scrutin parmi le top 20 des articles les plus vus sur l’encyclopédie en ligne. 18 entrées portent sur ce scrutin majeur de la cinquième république, ses participants ou des pages thématiques autour de cette échéance.

On observe que la page concernant Jean-Luc Mélenchon (178 000 vues) a été consultée près de deux fois plus que celle de Marine Le Pen (97 000 vues). Également surprenant : la page abordant l’élection présidentielle de 2017 a trusté la première place (278 000 vues), largement devant celle de 2022 (144 000 vues).

Les deux exceptions s’avèrent aussi liées à l’actualité, mais ne sont liées à la politique : il s’agit de l’entrée sur le dimanche des Rameaux, une célébration chrétienne se déroulant une semaine avant Pâques et La Maison aux esprits, un film diffusé le 10 avril sur Arte avec Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder et Antonio Banderas au casting.

Les autres entrées de ce classement portent sur les précédents scrutins pour la présidentielle (2017, 2012, 2007 et 2002), sur les candidats présents au premier tour, les résultats, les sondages et certaines personnalités publiques gravitant autour du scrutin, comme Marion Maréchal, nièce de Marine Le Pen qui avait appelé à voter Éric Zemmour, et Brigitte Macron, épouse du président.

Un aperçu des dernières 24 heures, le 11 avril 2022. // Source : Wikiscan

Si le graphique ne cible que le top 20 des articles les plus consultés sur Wikipédia en français, il s’avère que le premier tour a occupé un grand nombre de places du classement de Wikiscan. Les articles les plus affichés ne sont d’ailleurs pas le seul indicateur éclairant : le premier tour s’est aussi imposé sur les articles les plus actifs (modifications récentes) et les pages de discussion.

Compte tenu de la survenue très récente du premier tour, et des résultats qui ont émergé dans la nuit du 10 au 11 avril, il était attendu que ces trois catégories (les pages les plus vues, les pages les plus modifiées, les discussions les plus actives) soient essentiellement occupées par des entrées politiques, afin de rendre compte des faits les plus récents le plus fidèlement possible.

Wikipédia, passage obligé pour s’informer et espace de lutte d’influence

Wikipédia sert depuis longtemps de pas de côté pour rechercher du contexte sur l’information. C’est un bon complément aux médias, qui malgré la multiplication des angles et la vérification des faits, ne peuvent pas forcément couvrir tous les aspects, du fait de la pression de l’actualité. C’est vrai au-delà des médias, en témoigne la recherche sur un film et une fête religieuse.

Ces éditions et ces discussions nombreuses peuvent aussi être le témoignage de désaccords entre bénévoles pour retranscrire, justement, l’actualité objective, mais aussi de guerres d’édition, voire de vandalisme — on peut d’ailleurs croiser parfois des révocations dans l’historique de certaines pages, comme celle sur les résultats détaillés de l’élection présidentielle française de 2022.

On notera d’ailleurs que plusieurs pages sensibles (comme Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, mais aussi la liste de sondages sur l’élection présidentielle française de 2022 ou la page générale sur l’élection présidentielle française de 2022) bénéficient de mesures de protection plus ou moins étendues pour éviter les saccages.

Wikipédia est l’un des sites les plus visités au monde. De ce fait, il est un espace de lutte d’influence et de saccage, aussi. // Source : Melvyn Dadure pour Numerama

Ces dispositions interdisent ainsi aux personnes enregistrées depuis moins de 3 mois et ayant moins de 500 contributions (dans le cas de la semi-protection étendue) d’intervenir sur ces pages, pour éviter les dégradations qui n’ont rien d’encyclopédique. Il existe aussi la semi-protection simple, pour empêcher certaines modifications pour un compte créé il y a moins de 4 jours.

Ces restrictions sont évidemment un obstacle au principe général de Wikipédia, qui se veut aussi libre et ouverte que possible. Mais elles sont nécessaires pour éviter de fausser l’encyclopédie par des actions militantes. Le site est en effet une cible de choix, compte tenu de son énorme audience en France — c’est l’un des sites les plus consultés, régulièrement dans le top 10, voire 5.

De ce fait, les tentatives de maquillage venant du personnel politique ne sont pas très étonnantes — des initiatives pour repérer ces modifications ont vu le jour ces dernières années, par exemple si elles viennent du Parlement. Dernièrement, ce sont les équipes d’ Éric Zemmour qui ont été prises la main dans le sac, mais la majorité présidentielle n’a pas été exemplaire par ailleurs.