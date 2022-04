Vous lisez Wikipédia ? Vous contribuez même ponctuellement aux articles ? Très bien. Mais il y a peut-être certaines astuces que vous ne connaissez pas et qui pourraient améliorer votre expérience de l’encyclopédie.

Wikipédia peut se télécharger sur le PC

Wikipédia est une encyclopédie collaborative, libre, gratuite et en ligne. Enfin, sa dernière caractéristique n’est pas tout à fait juste : Wikipédia existe aussi dans une version hors ligne, que l’on peut télécharger sur l’ordinateur. Cela demande bien sûr un peu de place sur le PC (12 Go sans les images, 32 Go avec), et c’est une version qui sera « figée » à un instant T, mais pourquoi pas !

Et pourquoi pas Wikipédia en version papier, tant qu’on y est ? // Source : Wikimédias

Wikipédia permet de mettre des articles en favoris

Vous connaissez le système des favoris sur les navigateurs web ? Hé bien, il existe un système semblable chez Wikipédia, grâce à la liste de suivi sur la version web de l’encyclopédie. Quant à l’application mobile de Wikipédia, il y a même une liste de lecture qui permet de mettre de côté les articles qui vous plaisent. On vous explique ici le détail des articles favoris sur Wikipédia.

L’affichage est austère sur le web, et c’est un peu du système D, mais la liste de suivi peut servir comme système de favoris.

Wikipédia peut changer de design

Le look de Wikipédia n’est pas définitif et obligatoire. Vous avez la possibilité de changer de design, en utilisant les habillages internes de l’encyclopédie pour avoir quelque chose à votre goût. Une autre solution revient à mobiliser un service tiers, comme Wikiwand. Wikipédia est devenu une source majeure d’information, autant consulter ses contenus dans un bel écrin.

Un service comme Wikiwand applique un style très différent sur l’encyclopédie. Et ce n’est pas laid du tout. // Source : Melvyn Dadure pour Numerama

Wikipédia contient aussi du savoir insolite

Wikipédia, ce sont des articles très classiques sur les grandes figures historiques, les moments clés du monde, les découvertes majeures. Mais Wikipédia est aussi un recueil insoupçonné de savoir insolite, mais il faut savoir où chercher. Plongée dans l’inondation de bière de Londres, l’orientation du papier toilette ou bien les inventeurs tués par leur invention.

Merci Internet.

Wikipédia peut proposer des articles liés à votre emplacement géographique

Vous ne connaissez peut-être pas Wikipédia Nearby (ou Wikipédia À Proximité, en français), mais c’est un service de l’encyclopédie qui vous géolocalise pour trouver les articles en rapport à votre emplacement géographique. C’est pratique si vous êtes en vacances quelque part et que vous souhaitez en savoir un peu plus sur le coin (vous pouvez aussi ouvrir un guide, notez).