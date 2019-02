C'est l'encyclopédie la plus célèbre. Mais connaissez-vous d'où vient le nom de Wikipédia ?

C’est une époque que les moins de vingt ans n’ont pas connu. Avant 2001, Wikipédia n’existait pas. À la place, le public devait composer avec les volumineux ouvrages de l’Encyclopædia Universalis qui occupaient toute une étagère ou bien avec Encarta si l’on préférait opter pour une solution numérisée. Mais depuis l’arrivée de la célèbre encyclopédie participative, les choses ont bien changé.

Mais savez-vous d’où vient le nom de Wikipédia ? Il s’agit en fait d’un mot-valise né de la contraction entre « wiki » et « encyclopedia », le terme anglais pour encyclopédie. Il est aussi une référence au latin « encyclopaedia », qui est à la base de nombreuses langues en Europe. Quant à « wiki », il décrit un outil collaboratif et communautaire à travers lequel tout le monde peut apporter sa contribution.

Wiki Wiki

Le mot « wiki » vient lui-même de l’hawaïen et signifie « rapide ». L’informaticien Ward Cunningham, qui a mis au point le principe du wiki, explique sur son site que c’est lors de son premier voyage dans les îles qu’il a été confronté à l’expression wiki wiki — expression qui, par la suite, l’inspirera pour baptiser le projet WikiWikiWeb, qui est en l’occurrence le tout premier wiki à avoir vu le jour.

« Wiki wiki est le premier terme hawaïen que j’ai appris lors de ma première visite dans les îles. L’agent au comptoir de l’aéroport m’a demandé de prendre le wiki wiki bus entre les terminaux. J’ai dit quoi ? Il a expliqué que wiki wiki signifiait rapide. Je devais donc trouver le bus rapide », écrit-il. Tout ceci remonte à fort loin, puisque le lancement du WikiWikiWeb remonte à 1995.

Reste une question : qui a trouvé le nom de Wikipédia ?

Un nom jugé stupide au départ

Il s’agit de Larry Sanger. C’est une personne qui ne vous dit sans doute rien du tout, mais c’est le cofondateur du projet, avec Jimmy Wales (celui que vous voyez sur les bannières pour faire des dons). Frustré par le manque criant de dynamisme de Nupedia, une sorte de Wikipédia-like mais dont le contenu est rédigé exclusivement par des spécialistes, l’intéressé a eu l’idée de s’appuyer sur la technologie wiki pour vivifier la création d’articles encyclopédiques.

« Nous avons donc décidé de relancer le wiki sous son propre nom de domaine. J’ai inventé le nom ‘Wikipédia’, un nom stupide pour ce qui était au début un projet très stupide », a-t-il estimé dans un ouvrage appelé Open Sources 2.0, au chapitre The Early History of Nupedia and Wikipedia : A Memoir. À la suite de ça, le site a été lancé le 15 janvier 2001 avec la mise en place de l’adresse wikipedia.com.

Dix-huit ans plus tard, ce qui semblait être un projet « très stupide » ne l’est plus tant que ça.

Le projet est décliné dans des dizaines de langues, dont certaines qui ne sont plus parlées que par une poignée de locuteurs dans le monde, et certaines éditions donnent accès à des millions d’articles (la version française en compte plus de 2 millions). Et l’on ne parle pas des projets spécialisés Wikimedia Commons, Wiktionnaire, Wikiquotre, Wikidata, etc.) qui ont vu le jour dans le sillage de Wikipédia.

Crédit photo de la une : Cary Bass-Deschenes