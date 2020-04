Le ministère de l'Intérieur va autoriser à partir du 16 avril les déplacements exceptionnels pour aller adopter des animaux de compagnie. Il s'agit d'une tolérance, afin de désengorger les refuges de la SPA. Des règles strictes devront être respectées.

Si la pandémie de coronavirus met en difficulté la population de nombreux pays à travers le monde, elle fait aussi souffrir les animaux de compagnie. Alimentés par la peur, des comportements irresponsables et navrants ont émergé, qu’il s’agisse d’abandons en pleine nature ou dans des refuges, ou encore de mauvais traitements involontaires — comme des tentatives de « désinfection » à l’alcool ou à l’eau de javel.

Alerté par la Société Protectrice des Animaux (SPA), le gouvernement va autoriser à partir du 16 avril 2020 des déplacements exceptionnels pour les personnes disposées à adopter des animaux domestiques. C’est ce qu’a annoncé le 11 avril le ministère de l’Intérieur. Cet assouplissement des consignes de confinement vise à désengorger les centres d’accueil et les fourrières et éviter ainsi d’euthanasier des bêtes.

Il est à noter que cette annonce ne constituera pas une nouvelle rubrique à cocher sur le formulaire d’attestation de déplacement dérogatoire. Il s’agit d’une « tolérance », qui sera couverte par le motif suivant : « déplacements pour motif familial impérieux ». C’est cette case qu’il faudra cocher. Il n’est pas précisé si le texte sera mis à jour pour inclure l’adoption d’un animal de compagnie.

Des consignes strictes à respecter

La crise sanitaire restant toutefois très aiguë en France, il sera interdit de choisir l’animal en refuge et encore moins d’y aller en famille, afin de respecter les consignes de distanciation sociale et de limiter les risques de contamination pour les particuliers comme pour celles et ceux qui donnent de leur temps pour la SPA. Plusieurs critères devront être satisfaits pour aller chercher un animal :

Choisir à l’avance son nouveau compagnon sur le site web de la SPA ;

Fixer un rendez-vous avec le refuge concerné (jour et heure) ;

Se munir de l’attestation délivrée par le centre, en version numérique ;

Se rendre individuellement au refuge ;

Avoir l’attestation de déplacement dérogatoire bien remplie.

En France, le Code rural prévoit que les animaux errants ou abandonnés sont recueillis par les fourrières. Si ses propriétaires ne les récupèrent pas sous huit jours, la loi autorise leur euthanasie. Néanmoins, la SPA et les autres organisations du même genre interviennent pour les recueillir et leur éviter la mort, mais le coronavirus a provoqué la fermeture des centres d’accueil pour le public.

Dans un premier temps, l’État a d’abord autorisé la SPA, à titre exceptionnel, à étendre la capacité d’hébergement à 120 %, quitte à entasser les animaux, afin que les refuges les plus exposés puissent continuer à en accueillir. Cependant, les places commencent à manquer au niveau national et, par conséquent, des établissements pourraient se trouver dans l’obligation de refuser certains pensionnaires.

C’est l’avertissement que lançait le 6 avril son président, Jacques-Charles Fombonne : « On compte 5 000 animaux dans nos refuges pour une capacité de 6 800. Il nous reste 1 800 places ce qui correspond à 15 jours d’activité ». La saturation guette donc.

Or, le confinement est parti pour durer : déjà en place depuis trois semaines, il devrait être très certainement prolongé de deux semaines supplémentaires à compter du 15 avril, qui est l’actuelle date de fin établie par le gouvernement pour éviter des morts et l’embolie du système de santé.

C’est pour éviter la saturation que la SPA a eu l’idée d’une stratégie d’adoption (appuyée par un appel et une pétition) qui mise sur les outils numériques afin de limiter au maximum les déplacements et les contacts. Il s’agit « d’un rendez-vous nominatif et individuel au refuge pour rencontrer l’animal, sans contact direct avec nos équipes de nos refuges ». Il reste maintenant à espérer que des adoptants se manifesteront.

Pas de preuve du rôle de l’animal de compagnie dans la propagation du virus

S’il est établi que la transmission du virus SARS-CoV2 se transmet d’homme à homme, il n’existe aucune preuve indiquant que celle-ci puisse avoir lieu depuis un animal d’élevage ou un animal domestique. En France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) s’est penché cette éventualité sur la base des connaissances scientifiques actuelles.

Ses conclusions, publiées à la mi-mars, indiquent « qu’il n’existe aucune preuve que les animaux de compagnie et d’élevage jouent un rôle dans la propagation de la maladie » et qu’un tel scénario « semble actuellement peu probable » du fait des spécificités génétiques du virus et de sa manière de se répliquer, qui suppose plusieurs facteurs qui lui sont favorables.

Pour autant, parce que le virus peut survivre dans certaines circonstances et quelques heures hors d’un hôte, comme sur le pelage d’un animal, il est recommandé d’appliquer simplement des mesures d’hygiène basiques : se laver les mains avant et après un contact avec un animal, éviter de se faire lécher le visage et les tenir à distance de personnes malades ou présumées malades.

Crédit photo de la une : Pixabay