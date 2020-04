Une attestation de sortie dérogatoire numérique, à remplir sur smartphone, va sortir. Il s'agira d'un QR Code à faire scanner aux forces de police. Une nécessité pour contrôler la pandémie de coronavirus par l'isolement.

Finalement, il y aura bien un moyen de présenter une attestation dérogatoire de déplacement sur son smartphone.

Considérant que les Françaises et les Français s’étaient bien approprié les mécaniques du confinement et que l’isolement était plutôt bien respecté, Christophe Castaner a décidé qu’un assouplissement de la règle initiale était possible. Pas d’application en revanche : « Le service sera accessible en ligne, sur le site du ministère de l’Intérieur et du gouvernement », confie-t-il au Parisien. Une décision logique : en France, le taux d’équipement en smartphone de la population est de 77 % en 2019, d’après une enquête du CREDOC.

Auparavant, le ministère de l’Intérieur avait indiqué que l’attestation dérogatoire de déplacement numérisée sur smartphone était valable, avant de rapidement se dédire, notamment pour endiguer l’émergence de sites web peu scrupuleux.

Cette nouvelle attestation sera disponible le 6 avril. En attendant, il faudra continuer avec la version papier en français, en français simplifié ou dans d’autres langues.

Comment fonctionnera l’attestation sur smartphone ?

Comme on pouvait l’imaginer pour garantir l’authenticité du document, il s’agira d’un formulaire à remplir sur le site du gouvernement et nulle part ailleurs. Une fois rempli, il sera horodaté et génèrera un QR Code, pouvant être scanné. Il ne s’agira pas d’une application disponible sur le Play Store ou l’App Store, mais bien d’un service web.

Comment peut-on garantir que l’attestation est en règle ?

Pour éviter la fraude, l’horodatage est important : il permettra aux policiers de savoir que vous n’avez pas rempli le formulaire en les voyant au bout de la rue ou juste avant un contrôle, en vitesse. En plus de l’heure de sortie renseignée par vos soins, l’heure où vous avez rempli le formulaire sera indiquée aux forces de l’ordre.

Le fait de scanner le QR Code est aussi plus sain pour vous et les agents : il permettra aux fonctionnaires de police de scanner à distance le smartphone sans jamais toucher votre papier.

Quid des données personnelles ?

Aucune information personnelle ne sera conservée, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de risque de vol de données, mais également que les formulaires remplis seront « à usage unique ». Vous ne pourrez créer de compte pour en éditer un rapidement. Toute l’idée est de permettre plus de souplesse tout en gardant une certaine friction : ce n’est pas un moyen de sortir plus.

Crédit photo de la une : Twitter