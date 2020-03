Le gouvernement demande aux Françaises et aux Français de rester à la maison et de ne sortir qu'avec une bonne raison. Mais le document obligatoire n'est pas facile à comprendre pour tout le monde. Une version simplifiée existe maintenant.

Les médias le disent tous les jours : il ne faut plus sortir de la maison à cause du coronavirus. Mais on peut toujours s’acheter à manger ou aller voir le médecin.

Vous avez le droit d’aller dehors si c’est important : il faut avoir sur vous un document officiel. Comme il est dur à comprendre et à écrire, le gouvernement a imaginé un texte « facile à lire et à comprendre », avec des images et des textes courts.

Vous pouvez utiliser ce document si vous ne comprenez pas bien le français, si vous avez du mal à lire ou à écrire ou si vous avez un handicap cognitif.

À lire : Le confinement est officiellement prolongé en France jusqu’au 15 avril

Télécharger une autorisation de sortie

Pour recevoir mon autorisation de sortie, je clique ici.

Il faut aller sur le site du gouvernement pour avoir ce document.

Il peut être imprimé ou écrit à la main.

Il faut écrire son prénom et son nom, son adresse et sa date de naissance.

Il faut aussi dire pourquoi vous sortez (pour le travail 💼, pour un rendez-vous chez le médecin🧑🏼‍⚕️, pour manger 🥖, pour aider 🆘, pour sortir son chien 🐕). Il faut écrire la date de sortie 📅, l’heure 🕓 et signer le papier 🖊️.

Il faut le faire tous les jours.

Si vous avez une imprimante, c’est le mieux. il suffit d’imprimer le document, de cocher la bonne case et d’écrire quelques informations.

Si vous n’avez pas d’imprimante, il faut recopier le texte. Attention : pas besoin de tout réécrire. Mettez juste votre votre raison (par exemple : je sors pour acheter à manger).

La police peut vous demander ce document. Si vous l’avez bien rempli, vous ne risquez rien.

C’est quoi le coronavirus ?

Le gouvernement explique aussi en français facile à lire et à comprendre ce qu’est le coronavirus : comment on peut tomber malade, qu’est-ce qu’il faut faire si on est malade ou on ne sait pas quoi faire, comment on peut guérir et comment on se protège.

Cliquez ici pour des réponses à ces questions.

Si vous avez des questions, appelez le 0 800 130 000. Cet appel est gratuit.

Si vous êtes malade, il faut appeler le Samu avec le 15.

Nous avons écrit cet article en français facile à lire et à comprendre (FALC) pour que tout soit clair.