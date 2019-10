Twitter accepte de faire des exceptions pour les personnalités politiques. Il pose pour cela dans la balance l'intérêt public et la règle de ses conditions d'utilisation qui a été bafouée.

Les règles de Twitter sont-elles identiques pour tout le monde ? La plateforme admet en tout cas qu’elle ne les applique pas de la même manière, selon que vous soyez une personnalité publique et politique ou non. Elle a détaillé ses positions sur le sujet sur son blog officiel, ce 15 octobre.

In June, we announced there may be times when the Tweets of world leaders that break our rules will remain on Twitter in the public interest. We’re providing more transparency and details around how these decisions are made.https://t.co/kbELAkOQcY

— Twitter Safety (@TwitterSafety) October 15, 2019