C’est Noël, alors Google se met aux couleurs des fêtes ! Le moteur de recherche a prévu de nombreuses animations pour petits et grands : voici comment les découvrir.

Google est rempli de secrets et s’anime au fil des actualités. Noël est un incontournable et depuis des années, le moteur de recherche prévoit une multitude de surprises à cette occasion. Cette année encore, pour Noël 2024, il y a de quoi suivre le traîneau du père Noël, des mini-jeux, des vidéos d’ambiance, etc.

Taper « Noël » dans Google, ça fait quelque chose

Google a tout prévu pour Noël : ainsi, tapez « Mariah Carey » pour réécouter pour la énième fois All I Want for Christmas Is You. Mais, ces jours-ci, si vous tapez « Noël » sur le moteur de recherche, vous allez pouvoir découvrir les animations prévues par Google pour cette journée si spéciale. Cliquez sur le petit cadeau descendu du ciel et vous pourrez accéder au site de Google dédié à Noël.

Tapez « Noël » dans Google. // Source : Numerama

On vous mâche le travail : voici l’adresse directe du site, sur lequel vous pouvez suivre le Père Noël et découvrir divers mini-jeux, dont nous vous avons fait une sélection ci-dessous. Si cela ne vous dit pas trop, vous pouvez aussi faire discuter vos enfants avec le père Noël (grâce à ChatGPT).

Suivre le Père Noël sur Google Maps

Le site Sur la piste du père Noël permet de suivre le Père Noël dans son traîneau, alors qu’il distribue actuellement des cadeaux dans le monde entier.

Le site « Sur la piste du père Noël » de Google. // Source : Numerama

On peut suivre toutes les étapes du trajet des rennes (dont Rudolphe et son nez rouge), les cadeaux distribués et les différents arrêts : c’est parfait pour découvrir le monde, avec à chaque lieu une sélection de photos.

Les mini-jeux de Noël de Google à tester

Il y a également des mini-jeux à tester sur le thème de Noël. Le jeu du petit train est à essayer, ne serait-ce que pour obtenir le meilleur score de distribution de cadeaux pour les lutins. On trouve aussi quelques décors d’ambiance façon feu de cheminée sur YouTube pendant des heures. Si vous êtes un fan de lutin, vous pouvez créer le vôtre : choisissez sa taille (ce ne sera jamais un géant), ses vêtements, ses accessoires, et même le décor. Voici le lutin que j’ai fait, il est évidemment magnifique :

Mon lutin fait avec le site de Google. // Source : Numerama

On peut aussi faire un relooking complet du père Noël : tailler sa barbe, la colorer, ajouter des accessoires, le parfumer, etc. Là aussi, c’est surtout un jeu pour les tout petits.

Il est beau mon père Noël, non ? // Source : Numerama

Un jeu plus pédagogique (et même plus ludique) est au programme, c’est L’atelier de programmation. En relevant des défis de plus en plus compliqués, on peut apprendre les bases de la programmation informatique. L’objectif est toujours le même : programmer un lutin pour qu’il aille chercher un cadeau.

L’atelier de programmation de Noël de Google

Autre mini-jeu qui vaut le détour : La fabrique à toute vitesse. Dans ce jeu vidéo qui peut se jouer à deux, on doit construire des cadeaux pour les envoyer. C’est comme Overcooked, mais sur la thématique de Noël. Y jouer à deux, c’est l’assurance de passer un bon moment, avec des contrôles très simples.

Un Overcooked-like. // Source : Numerama

