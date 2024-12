Lecture Zen Résumer l'article

C’est la période de Noël et si les décorations sont dans les rues, elles sont aussi sur Internet. Pour l’occasion, Google est enneigé, mais seulement si vous faites une recherche précise.

C’est elle qui donne le départ de Noël tous les ans au 1er novembre : Mariah Carey était bien de retour cette année. En 2024, elle a même remercié ses fans qui célèbrent Noël avec son iconique All I Want for Christmas Is You lors du Spotify Wrapped 2024. Toutefois, sa vidéo de remerciements a été suspectée d’être réalisée avec l’IA. Pour se réconforter, on a au moins une jolie animation dans Google.

Une animation dans Google pour fêter Noël

Depuis le 1er novembre, les utilisateurs qui recherchent « Mariah Carey » ou son morceau « All I Want for Christmas Is You » dans le moteur de recherche Google voient apparaître une ravissante animation. Comme d’habitude, aucune communication du moteur de recherche : il a laissé les internautes le découvrir par eux-mêmes.

Des flocons de neige se mettent aloes à tomber sur la page de résultats. Il n’en fallait pas plus pour que les internautes le fassent remarquer sur X ou Reddit. Sur les réseaux sociaux, on peut lire beaucoup de commentaires : « trop choupi », ou encore « même le père Noël n’a pas ça ! ». On ignore jusqu’à quand l’animation sera disponible, mais on peut imaginer (espérer ?) qu’elle le sera jusqu’à la fin de l’année.

J’ai cliqué très vite pour avoir le plus de flocons possible. // Source : Numerama

En cliquant sur le bouton flocon de neige, en bas de l’écran au milieu, on peut faire apparaître plus de flocons. Cliquez très vite dessus pour presque créer une tempête de neige et recouvrir l’écran en totalité ! Et, pour les faire disparaître (si jamais vous faites réellement une recherche sur la chanteuse), il suffit d’utiliser la croix juste à gauche.

All I Want for Christmas Is You : le « braquage » annuel de Mariah Carey

Si Google met une animation sur ces deux requêtes, c’est parce que la chanson de Noël de Mariah Carey est un véritable succès, depuis 30 ans cette année. Le 1er novembre 1994, sortait All I Want for Christmas Is You, le premier single de son album Merry Christmas.

En 30 ans, elle est devenue la chanson de Noël la plus vendue de tous les temps et l’un des morceaux les plus streamés sur Spotify. Tous les ans, elle se hisse vers Noël dans les premières positions du Billboard américain. En 30 ans, le morceau aurait rapporté 60 millions de dollars à la chanteuse, soit environ 2 millions de dollars chaque année. On comprend alors pourquoi elle produit souvent de nouvelles versions.

