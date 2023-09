La bande-annonce de la nouvelle saison de Rick and Morty laisse entendre de nouvelles voix pour les deux protagonistes. En cause : l’éviction du créateur Justin Roiland, inculpé pour violences conjugales.

Prêtez l’oreille. Dans la bande-annonce de la saison sept de Rick and Morty, diffusée le 25 septembre, les différences sont subtiles, mais notables. Les voix des deux personnages principaux de la série animée sont légèrement plus aiguës, moins rocailleuses. C’est normal : la personne qui les double a été remplacée.

This is not a hologram. Rick and Morty Season 7 premieres October 15th @ 11pm #rickandmorty pic.twitter.com/qDYKYRtub5 — Rick and Morty (@RickandMorty) September 25, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Cette personne, c’est Justin Roiland, un nom connu du monde des séries depuis qu’il a co-enfanté Rick and Morty avec Dan Harmon (Community) en 2013. La production décalée, qui joue sur les codes de l’auto-référencement et décortique le cynisme, avait en effet la particularité de mettre en scène de nombreux personnages doublés par le même comédien.

Que s’est-il passé avec Justin Roiland ?

Le scénariste et acteur de 43 ans a été écarté de l’équipe de Rick and Morty en janvier 2023, après avoir été inculpé pour violences conjugales et séquestration. « Adult Swim a coupé toute association avec Justin Roiland », avait prévenu la chaîne américaine privée dans un communiqué officiel.

Justin Roiland risquait des années de prison. Il était accusé par son ex-femme, qui a porté plainte en 2020. Après avoir payé une caution de 50 000 dollars, il avait été libéré. En mars 2023, il a bénéficié d’un non-lieu pour « manque de preuves suffisantes ». Depuis ces révélations, des femmes ont pris la parole en ligne pour dénoncer d’autres comportements du scénariste — notamment d’avoir usé de sa notoriété pour tenter de séduire des mineures.

Rick and morty, saison 7 // Source : X/Rick and Morty

Qui fait les voix de Rick et Morty dans la saison 7 ?

Le grand changement réside dans le fait qu’il y a désormais deux acteurs pour deux personnages : une personne fait la voix de Morty (l’enfant), et une personne fait celle de Rick (le grand-père), comme l’a confirmé une source au Hollywood Reporter. Leurs noms n’ont pas encore été divulgués.

« On croit en la force de cette saison et de nos nouvelles voix, et on souhaite que l’expérience de visionnage soit intacte pour les fans », a précisé cette source.

Sur X (ex-Twitter), les réactions des internautes semblent pour l’instant très positives : beaucoup disent ne pas entendre de différences, tandis que certains soulignent entendre la nuance, sans pour autant qu’elle soit gênante.

La saison 7 de Rick and Morty revient dimanche 15 octobre 2023 aux États-Unis. Les épisodes précédents sont disponibles sur Netflix et Amazon Prime Video en France, via le Pass Warner.

Il est possible qu’une autre plateforme s’empare des droits de diffusion plus rapidement, comme Molotov l’a fait pendant des années avec la série animée.