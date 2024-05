Lecture Zen Résumer l'article

Veolia devait participer à la construction d’une énorme usine de désalinisation de l’eau de mer en Arabie saoudite. Le projet a finalement été annulé, suite à des baisses de prévision dans les besoins en eau. L’annulation est un nouveau signe que le développement de Neom ne se passe pas comme prévu.

C’est un énorme projet, qui devait être installé dans la ville flottante d’Oxagon, et qui vient d’être annulé par l’Arabie saoudite. Une usine de désalinisation d’eau de mer, dont la construction devait nécessiter entre 1,5 et 2 milliards de dollars d’investissement et à laquelle Veolia devait participer, ne verra finalement pas le jour. Oxagon est un projet de port, de zone industrielle et de ville flottante actuellement en construction en Arabie saoudite. La ville fait partie du vaste projet de développement Neom, qui comprend également The Line, la ville dystopique en ligne droite construite dans le désert, ou encore Trojena, une station de ski.

L’accord de développement conjoint pour le projet, qui avait été signé entre Neom, l’entreprise japonaise Itachu et Veolia en décembre 2022, a expiré, a appris le média spécialisé MEED. L’accord n’ayant pas été renouvelé, le projet a donc été annulé, explique le journal dans un article paru le 17 mai 2024. Contacté, Neom a expliqué que l’annulation du projet était due à des changements de prévision dans les besoins en eau de la région — « En conséquence, nous avons décidé de mettre fin à notre accord de développement conjoint pour ce projet. »

Un projet hyper ambitieux

Le projet d’usine de dessalement était très important. Dans l’accord d’origine, il était indiqué que la structure fonctionnerait à 100 % à partir d’énergies renouvelables, et qu’elle devait fournir 30 % de la demande totale en eau potable pour les résidents, les industries et les commerces de la région, « avec une capacité de production de 500 000 m3 d’eau dessalée par jour. »

L’usine avait surtout été présentée comme une innovation technologique majeure, grâce à des procédés qui devaient permettre de réduire les déchets et favoriser l’utilisation de produits dérivés. La technologie employée devait même « être exportée vers d’autres pays afin de lutter contre la pénurie d’eau à l’échelle mondiale », avait-il été annoncé à l’époque.

L’abandon du projet est un signe de plus que la construction de Neom ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Bloomberg révélait ainsi en avril que The Line, qui devait être entièrement achevée en 2030, ne devrait finalement pas être terminée à cette date-là. Au lieu des 170 km prévus, seuls 2,4 km de constructions devraient être prêts en 2030, et seuls 300 000 habitants sont désormais attendus — sur les 9 millions initiaux.

L’Arabie saoudite n’a jamais commenté les informations de Bloomberg, mais l’arrêt d’un projet qui devait fournir 30 % des ressources en eau de la région semble confirmer que Neom va subir une réduction d’échelle. Surtout, la région coûte très, très cher au gouvernement, qui finance son développement : la construction de tous les projets devrait coûter 1 500 milliards de dollars au royaume. Une somme faramineuse, qui a poussé le pays à contracter des prêts bancaires, et même à chercher des investissements chinois.

Neom est surtout critiqué pour être un projet totalement dystopique, très mauvais pour l’environnement et complètement aliénant pour les habitants. En outre, le gouvernement saoudien est accusé d’avoir autorisé l’armée à tuer les opposants au projet The Line.

