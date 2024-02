Trojena, qui ambitionne d’être la première station de ski saoudienne, est en pleins travaux. Ces derniers vont bon train : les premiers bâtiments sont visibles, comme les routes.

Les travaux de la future station de ski d’Arabie saoudite ont bien commencé. Trojena, qui fait partie du vaste projet de Neom avec la ville dystopique The Line, est en train de sortir de terre.

Où en sont les travaux pour la construction de Trojena ?

Une vidéo, publiée sur YouTube le 15 février 2024 sur le compte officiel de Trojena, montre que les travaux avancent : outre certaines personnes interrogées sur les normes de sécurité mises en place sur le site, on peut voir les images du chantier.

Ce dernier est immense : la vidéo montre un nombre impressionnant de grues, de pelleteuses, d’engins de chantier, et d’ouvriers s’activer. Trojena est en train de devenir une réalité, et les premiers bâtiments apparaissent.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Le chantier est en cours à Trojena

Les travaux en cours à Trojena // Source : Trojena / YouTube

Un premier bâtiment existe // Source : Trojena / YouTube

L’excavation de la montagne est en cours // Source : Trojena / YouTube

Les premières routes semblent être en cours de finalisation, et on peut même voir qu’un premier bâtiment est sorti de terre. Une ville commence à prendre forme. Le plan de Trojena paraissait pourtant irréalisable de prime abord. La ville doit accueillir un immense lac artificiel, un village de montagne, des villas de luxe, des hôtels, et surtout une station de ski, avec des pistes en plein air. Cette dernière partie a beaucoup interpellé, étant donné la situation géographique du royaume. L’Arabie saoudite est en effet constituée en grande partie de désert, et compte parmi les endroits les plus chauds de la planète.

Malgré tout, le site de Neom insiste pour dire que la région montagneuse où Neom est en train d’être construite est plus froide que le reste du pays. Dans la vidéo, certaines images montrent d’ailleurs des paysages recouverts d’une fine couche de neige, et un intervenant explique qu’il ne s’attendait pas à des températures aussi froides.

Une (très fine) couche de neige sur Trojena // Source : Trojena / YouTube

Il n’empêche que cette faible couche de neige est loin d’être suffisante pour faire fonctionner des pistes de ski, et encore moins pour être le théâtre de compétitions sportives. Neom doit pourtant accueillir en 2029 les Jeux asiatiques d’hiver, lors desquels sont prévues des courses de ski. Si les travaux ont bel et bien commencé, il n’est pas dit que tous les endroits annoncés dans le plan Trojena soient finalisés — on pense notamment au lac artificiel, absent des photos.

Quand est-ce que les travaux seront finis ?

La future station doit officiellement accueillir ses premiers habitants et les premiers touristes fin 2026. La date semble pourtant très optimiste : en début d’année 2024, il n’y a pas encore vraiment d’infrastructure à proprement parler. Certains des endroits les plus emblématiques du projet, tel que les pistes de ski et le lac artificiel, ne figurent pas dans la vidéo, et leur construction semble ne pas avoir commencé.

D’autres établissements de Trojena doit ouvrir leurs portes en 2027, comme un hôtel du groupe français Accor. La station doit également accueillir en 2029 les Jeux asiatiques d’hiver, une autre échéance très importante pour le futur de la ville. Reste à voir si les travaux seront finis à ce moment-là.

Où se situe Trojena ?

Trojena se situe à Neom, une zone économique spéciale dans le nord ouest de l’Arabie saoudite. La ville est plus précisément construite dans les monts de Madian, une région à une cinquantaine de kilomètres de la côte du Golfe d’Aqaba. Trojena sera située à une altitude comprise entre 1 500 et 2 600 mètres au-dessus du niveau de la mer.

C’est quoi Neom ?

Neom est un vaste projet annoncé par le prince héritier du royaume, Mohammed Ben Salmane. Il s’agit d’une zone qui doit accueillir plusieurs projets d’urbanisme de très grande envergure, tels que Trojena, mais aussi la ville dystopique The Line (dont la construction a également commencé), le port flottant d’Oxagon, ou encore la ville souterraine d’Aquellum.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !