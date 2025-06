Partir en vacances doit être un plaisir et non une source d’inquiétude. Afin de profiter de l’été l’esprit serein, voici quelques astuces pour repérer en un clin d’œil les arnaques et s’en prémunir efficacement.

Quelle meilleure période que l’été pour relâcher la pression et profiter pleinement de la vie. Mais voilà, partir en vacances, sortir et réserver de bonnes tables peut vite grignoter vos économies.

Les bons plans sont donc les bienvenus, mais attention aux arnaques qui pullulent sur internet en cette période. Pour vous aider à voyager en toute sérénité, nous avons recensé les principales escroqueries qui sévissent en ligne. Découvrez comment les repérer et surtout comment vous en prémunir efficacement.

Logements, transports, concerts : une cible de choix pour les professionnels du phishing

La réservation de ses vacances est une étape cruciale qu’il ne faut surtout pas bâcler. La qualité de votre séjour dépend étroitement de la destination et du logement choisis. Pour réduire la facture et augmenter son budget loisirs une fois sur place, il est tentant de rechercher les meilleurs tarifs et de sauter sur les bonnes affaires. Mais gare aux arnaques.

Avant de vous lancer, quelques précautions s’imposent. Déjà, ne cliquez jamais sur les liens reçus par e-mails, via les réseaux sociaux, ou sur les encarts publicitaires, même si ces derniers sont proposés par votre moteur de recherche. Il pourrait en effet s’agir d’une tentative de phishing. Les sites frauduleux sont monnaie courante en cette période et sont difficiles à déceler tant ils imitent à la perfection les pages officielles des géants du secteur.

La prudence est de rigueur, même si vous pensez réserver sur une plateforme reconnue. // Source : Soff Garavano via Unsplash

Après vous avoir attiré avec des prix défiant toute concurrence et des photos idylliques, ces sites de phishing vous invitent à saisir un maximum de données personnelles, dont votre numéro de carte bancaire. Et c’est là que le piège se referme. Persuadé d’avoir réservé sur un site reconnu comme Booking.com, Hotels.com ou encore Airbnb, vous pouvez vite être surpris de découvrir que votre dossier n’a pas été enregistré par votre l’hôtel.

Il vaut mieux taper directement l’URL ou utiliser l’application de la compagnie aérienne, de la plateforme de réservation d’hôtels ou de logements pour s’assurer d’être sur le bon site web.

Un tel principe de précaution vaut aussi pour vos loisirs : restaurant, concert, parc d’attraction. À titre d’exemple, la billetterie en ligne Ticketmaster a fait l’objet en 2024 d’une violation de données à grande échelle, donnant aujourd’hui lieu à une vaste campagne de phishing. La prudence doit donc rester de mise en toutes circonstances.

Fausses annonces : une pratique dopée par l’IA

Un autre type d’escrocs utilise les plateformes officielles de réservation pour cibler les vacanciers peu scrupuleux. La plupart du temps, il s’agit de particuliers proposant leur bien en location saisonnière.

Des photos paradisiaques générées par intelligence artificielle, des conditions tarifaires attractives et une description se voulant rassurante sont généralement au programme. D’autres malfaiteurs adoptent une approche bien moins sophistiquée, consistant à copier-coller de vraies annonces puis à remplacer les coordonnées du propriétaire par les leurs.

Méfiance avec les annonces trop belles pour être vraies. // Source : Cosmic Timetraveler via Unsplash

Au moment de finaliser la réservation, ces arnaqueurs vous demandent souvent de régler la location avec une autre méthode de paiement que celle de la plateforme. C’est le signe qu’il s’agit d’une arnaque.

Pour éviter de tomber dans ces pièges, il est donc recommandé de :

faire une recherche visuelle sur la base des photos pour vérifier si d’autres annonces font référence à ce bien et sont associées à un autre propriétaire ;

vérifier via Google Street View si le logement existe bien à l’adresse indiquée et s’il correspond à la description ;

lire les avis laissés par les internautes ;

échanger par téléphone avec le propriétaire et lui poser un maximum de questions, là encore pour vérifier la cohérence de l’annonce et sa fiabilité ;

refuser de régler la moindre avance.

Globalement, des annonces hautement attractives et des prix anormalement compétitifs doivent déjà vous mettre la puce à l’oreille.

Des QR codes pas toujours sécurisés dans les restaurants et les bars

Une autre arnaque tend à s’intensifier dans les zones touristiques : les faux QR codes. Nombre d’établissements décident d’abandonner les menus au format papier au profit du numérique et apposent alors sur leurs tables des QR codes. Une photo, un clic et vous voilà redirigé vers le site du restaurant ou de la brasserie. Très appréciée des professionnels du secteur, cette pratique leur permet d’enrichir régulièrement leurs cartes et d’ajuster leurs tarifs sans avoir à les réimprimer systématiquement.

Avant de saisir des informations sur un lien fourni par QR code, vérifiez que l’URL est fiable avec Scamio. // Source : Alba Lantigua via Unsplash

Une aubaine pour les cybercriminels, qui depuis quelques années déjà s’emparent de ce phénomène. Pour vous avoir, le principe est simple. Ils collent de faux QR codes par-dessus les modèles existants, puis créent un site frauduleux ressemblant trait-pour-trait à l’original. À une exception près : ce site malveillant vous invite à créer un compte et à saisir des informations personnelles pour passer la commande, voire pour la régler.

Cette arnaque s’étend d’ailleurs bien au-delà du seul secteur de la restauration, les bornes de stationnement étant, elles aussi, de plus en plus concernées.

Bitdefender : la solution pour détecter immédiatement les fraudes

Si la prudence est de mise, elle ne suffit pas toujours à se prémunir contre les arnaques en ligne. D’autant que parfois, le piège est si bien ficelé qu’il est presque indétectable à l’œil nu.

Heureusement, certaines solutions de cybersécurité comme Bitdefender Ultimate Security peuvent vous aider à les identifier. Grâce à son outil Scamio disponible gratuitement sur WhatsApp, il vous suffit d’entrer l’URL d’un site douteux ou d’envoyer quelques photos du bien que vous avez repéré pour découvrir s’il s’agit d’une fraude.

Bitdefender Ultimate Security va même plus loin et vous alerte automatiquement lorsque vous ouvrez un site malveillant. Mieux, l’outil surveille en continu le dark web et vous prévient automatiquement lorsque vos données personnelles et vos mots de passe sont compromis.

Complet, simple à utiliser et accessible depuis n’importe quel appareil, Bitdefender Ultimate Security s’avère aussi très abordable, l’abonnement étant affiché exceptionnellement à 79,99 euros par mois au lieu de 139,99 euros.

