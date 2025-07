Lecture Zen Résumer l'article

Depuis plusieurs semaines, une vaste campagne de phishing par SMS cible les Français. Le désormais célèbre « Bonjour, vous êtes chez vous ? » se révèle bien plus sournois qu’il n’y paraît. La bonne nouvelle, c’est que tout le monde peut agir pour s’en protéger.

Rassurez-vous, vous n’êtes pas seuls à l’avoir reçu. Ce SMS de phishing, d’une simplicité déconcertante : « Bonjour, vous êtes chez vous ? » va droit au but. Aucun contexte, aucun lien suspect apparent. À première vue, il pourrait passer pour un message envoyé par erreur, ou émanant d’une connaissance distraite. Pourtant, il peut se révéler particulièrement dangereux.

La stratégie des fraudeurs est simple : pousser le destinataire à répondre. Une fois la conversation amorcée, tout s’accélère : dans un deuxième message, l’interlocuteur prétend être un livreur de colis qui n’arrive pas à déposer un paquet dans votre boîte aux lettres. Il propose alors de reprogrammer la livraison, cette fois en envoyant un lien frauduleux destiné à vous piéger.

Mais, alors, quels sont les risques cachés derrière ces SMS et surtout que faire si on le reçoit ?

Lorsque vous recevez un spam par SMS, transférez-le au numéro 33700, sans commentaires. Vous recevrez alors un message du 33700 vous invitant à compléter un signalement. // Source : CNIL

Ne répondez pas au SMS

Bien évidemment, le tout premier réflexe à avoir et de ne jamais cliquer sur le lien frauduleux. Le risque ? Que vous saisissiez des informations sensibles, comme vos identifiants bancaires, sur le site administré par les hackers. Un conseil que nous vous avions déjà distillé début juillet 2025, alors que la campagne avait débuté depuis quelques semaines.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Mais il est aussi important de ne pas sous-estimer l’impact d’une simple réponse au premier message. Penser comme un cybercriminel est d’ailleurs une qualité essentielle lorsque l’on cherche à améliorer son hygiène numérique.

Ainsi, en répondant, par courtoisie ou par simple curiosité, vous révélez en réalité des informations personnelles à votre interlocuteur.

Dire « oui » ou « non », c’est déjà donner une information précieuse : vous confirmez que votre numéro est actif, que vous consultez vos messages et que vous pouvez être recontacté. À une époque où les bases de données fourre-tout circulent sur le Dark Web, ce petit détail a du prix : il permet aux escrocs de tenir à jour une liste plus récente et de rendre leurs futures tentatives de phishing plus ciblées.

Et, dans une période estivale où nombre de Français voyagent, indiquer que vous n’êtes « pas chez vous » est loin d’être anodin.

Comment signaler ces SMS ?

Que faire pour enrayer la machine ? Si vous avez reçu ce SMS c’est que votre numéro a probablement fuité et s’est retrouvé dans les bases de données qui alimentent ces campagnes de « smishing » (le phishing par SMS). Les escrocs achètent ou échangent ces listes, puis envoient des messages en masse à l’aveugle : tout le monde peut être visé et c’est justement pour ça qu’une réponse collective est attendue.

Transférez le SMS indésirable au 33700, la plateforme officielle de lutte de contre les spams vocaux et SMS. C’est gratuit pour la plupart des opérateurs et votre signalement est pris en compte par les opérateurs téléphoniques et les autorités.

Recommandé par la CNIL, ce signalement peut conduire au blocage du numéro, et, dans les cas graves, à des enquêtes pénales. Le but est évidemment de rendre le boulot de ceux qui nous spamment un tant soit peu plus compliqué.

Vous recevrez toujours un accusé de réception du 33700, vous indiquant comment compléter le signalement. Vous pouvez aussi utiliser la plateforme Signal Spam pour remonter ces messages.

N’hésitez pas à transmettre le message autour de vous : les signalements multiples ne sont pas un problème et permettent d’accélérer les mesures techniques contre les spams. Plus nous sommes nombreux à le faire, plus les opérateurs et les autorités sont en mesure d’agir.

Quel est le meilleur Gestionnaire de mots de passe ? Quel est le meilleur gestionnaire de mots de passe en 2025 ? Retrouvez nos tests complets

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama