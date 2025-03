Lecture Zen Résumer l'article

Un site anonyme a publié une carte contenant les informations personnelles de propriétaires de Tesla. Dans un contexte de fortes tensions contre Elon Musk et son entreprise, la plateforme encourage même la revente des véhicules pour être retiré de la liste.

Un site web polémique a mis en ligne une carte interactive contenant les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses e-mail de potentiels propriétaires de Tesla aux États-Unis. Le propriétaire affirme qu’il supprimera ces données si les personnes concernées prouvent qu’elles ont vendu leur véhicule.

Le ton employé par le site alimente les inquiétudes : son curseur prend la forme d’un cocktail Molotov, avec un message affiché : « Si vous cherchez une Tesla sur laquelle exprimer votre talent artistique à la bombe de peinture, il vous suffit de sortir – pas besoin de carte ! ».

La carte des propriétaires de Tesla. // Source : Numerama

La carte inclut également les adresses des concessions Tesla, l’emplacement approximatif des superchargeurs, ainsi que les informations personnelles des employés de l’agence controversée d’Elon Musk au sein de la Maison Blanche, le Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE).

La fiabilité des données publiées par DOGEQUEST reste incertaine. Numerama a pu consulter le site et de nombreuses informations personnelles de citoyens américains sont en lignes.

Le média américain 404 a contacté une personne figurant sur la carte. Elle a déclaré avoir acheté le véhicule en 2013, « avant que nous ayons la moindre idée qu’Elon Musk était un personnage horrible, causant un tort considérable à tant de personnes. Je soutiens pratiquement tout ce à quoi il s’oppose ». Plusieurs adresses de concessions Tesla se sont également révélées correctes.

Les propriétaires de Tesla invités par le site à vendre leur véhicule

Cette publication intervient dans un contexte de tensions accrues autour de Tesla et de son PDG. Chaque week-end, des manifestations appelées « Tesla Takedown » ont lieu à travers les États-Unis, accompagnées d’actes de vandalisme visant des concessions, des véhicules et des superchargeurs Tesla. En parallèle, Tesla connaît une période difficile en Bourse, avec une chute de 44 % depuis l’investiture de Donald Trump, et une baisse de près de 5 % lundi dernier.

Le site affirme par ailleurs qu’il supprimera les informations d’un individu s’il apporte la preuve qu’il a vendu sa Tesla. Dans une section intitulée « Je veux que mes informations soient supprimées », DOGEQUEST répond : « Absolument ! Il vous suffit de nous fournir une preuve que vous avez vendu votre Tesla ». L’auteur de ce site est encore inconnu.

