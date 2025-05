Pour échapper aux trackers, à la publicité ciblée ou simplement ne pas enregistrer son historique de navigation, il est commun d’activer la navigation privée. Voici pourquoi c’est une fausse bonne idée.

La plupart des navigateurs web disposent d’une fonctionnalité de navigation privée. Très pratique et simple à activer, cette option permet dans une certaine mesure de renforcer la confidentialité de ses activités en ligne.

Mais, de là à remplacer un VPN ou une solution complète de cybersécurité et protéger efficacement sa vie privée ainsi que ses données personnelles, il y a un gap. Découvrez dans quel cadre recourir au mode incognito et dans quel cas privilégier une application de cybersécurité comme Bitdefender.

Navigation privée : une confidentialité limitée

Les internautes ont tendance à surestimer la protection apportée par la navigation privée. Comme le rapporte une étude menée par l’Université de Chicago, plus de la moitié des utilisateurs sont convaincus qu’avec le mode incognito leur historique de recherche n’est pas enregistré et 40 % d’entre eux pensent échapper à la géolocalisation.

La navigation privée ne rend pas si incognito. // Source : Brooke Cagle via Unsplash

Pourtant, il n’en est rien. Cette fonctionnalité prémunit uniquement l’utilisateur contre l’enregistrement de :

son historique de navigation, c’est-à-dire de toutes les pages web visitées au cours de la session ;

toutes les informations saisies dans des formulaires web, celles-ci étant parfois sauvegardées automatiquement en vue d’une auto-complétion future ;

cookies.

Et encore, les navigateurs les plus connus comme Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge et Opera enregistrent les cookies en navigation privée et les suppriment uniquement lors de la fermeture de la fenêtre. Seuls les navigateurs les plus engagés dans le respect de la vie privée comme DuckDuckGo se passent de cette collecte dans leur mode incognito.

Exception faite de ces trois cas spécifiques, tous les autres modes de tracking basés sur les pixels ou l’adresse IP restent actifs en toutes circonstances. Il en est de même pour la géolocalisation de l’appareil. L’application Google Maps et son option de navigation privée en est un bel exemple.

Une amélioration de la confidentialité oui, mais pas de la sécurité

Si le mode incognito offre une confidentialité limitée, il n’apporte en prime aucune sécurité pour votre appareil et vos données. Naviguer sur internet en privé ne vous protège aucunement contre les virus, les malwares et autres logiciels espions.

De même, vous n’êtes pas à l’abri d’une attaque de type Man-in-the-middle par laquelle un pirate s’introduit sur un réseau non sécurisé et s’empare de votre flux de données.

Depuis un réseau Wi-Fi public, c’est d’autant plus important de sécuriser sa connexion. // Source : Amelia Bartlett via Unsplash

Il est donc essentiel de réserver le mode incognito à 3 situations particulières :

lorsque vous êtes connecté à votre box et partagez votre PC avec d’autres membres de votre foyer ;

lorsqu’un ami vous prête ponctuellement son PC ou sa tablette ;

lorsque vous utilisez le matériel mis à votre disposition par un établissement scolaire ou une entreprise, mais profitez malgré tout d’une connexion sécurisée.

En optant pour la navigation privée, vous empêchez ainsi aux autres utilisateurs d’accéder à vos messageries, vos comptes en ligne et votre historique de navigation.

Bitdefender : un outil complet pour protéger sa vie privée

En dehors de ces cas particuliers, mieux vaut privilégier une solution de cybersécurité. Celle de Bitdefender, Bitdefender Ultimate Security s’impose comme comme l’une des solutions de cybersécurité les plus abouties et les plus simples à utiliser du marché. Elle vient parfaitement s’associer à une navigation en mode privée si l’on veut réellement améliorer la confidentialité de ses données.

Les offres Bitdefender Ultimate Security et Premium Security. // Source : Bitdefender

Pour à peine 79,99 euros par an au lieu de 139,99 euros, celle-ci comprend :

une protection contre tout type de cybermenaces ;

un pare-feu pour se prémunir contre le piratage de ses appareils ;

un VPN illimité pour sécuriser sa connexion et chiffrer son flux de données ;

un système de détection automatique et de blocage des sites frauduleux ;

un gestionnaire de mots de passe pour renforcer la sécurité de ses espaces personnels.

Pour couronner le tout, le système scanne en continu le dark web et vous alerte dès que vos comptes ou votre identité sont compromis. Mieux, celui-ci vous indique comment reprendre simplement et efficacement la main sur vos données afin de limiter les risques de piratage et d’usurpation d’identité.

Et aussi performant soit-il, Bitdefender Ultimate Security s’installe puis se paramètre en un clin d’œil sur tout type d’appareils (smartphones Android ou iOS, tablettes, PC, Mac) et protège jusqu’à 5 terminaux (25 avec l’offre Family). De quoi naviguer sur internet en toute confidentialité et surtout en toute sérénité, à domicile comme à l’extérieur.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama