Le site du DOGE, vitrine du projet controversé d’Elon Musk pour réformer le gouvernement fédéral, a été piraté. Cette attaque met en lumière des failles de sécurité et alimente les critiques sur la gestion de l’agence DOGE.

Le site du DOGE, mis en place pour documenter les actions de l’équipe d’Elon Musk dans son projet de démantèlement du gouvernement fédéral américain, est désormais la cible d’un piratage. Des hackers ont mené un défacement, « une attaque du pauvre », qui consiste à modifier la page d’accueil du site pour faire passer un message.

Ainsi, le 13 février 2025, les visiteurs pouvaient lire « this is a joke of a .gov site » (« Ce site est une blague ») et « THESE ‘EXPERTS’ LEFT THEIR DATABASE OPEN -roro » (« Ces experts ont laissé la base de données sans protection ») en se rendant sur « doge.gov ». Cette technique demande peu de compétences et signale le plus souvent que la plateforme ciblée manque de protection.

Dans un article de 404Media, deux experts en développement web expliquent avoir découvert une vulnérabilité majeure sur doge.gov, révélant que la base de données utilisée par le site peut être manipulée par des tiers. Selon leurs analyses, doge.gov ne semble pas être hébergé sur des serveurs gouvernementaux et donne l’impression d’avoir été monté à la hâte. Ce piratage est d’autant plus inquiétant, qu’il expose des failles dans un projet qui se veut être un modèle de transparence pour le gouvernement.

Les messages publié par les hackers sur le site du DOGE. // Source : 404media

De jeunes employés polémiques embauchés par Elon Musk au sein du DOGE

L’organisation DOGE, pilotée par Elon Musk et rattachée à la Maison-Blanche, a déjà été au cœur de nombreuses controverses depuis sa création fin janvier par Donald Trump. L’opposition démocrate dénonce un possible conflit d’intérêt, soulignant qu’Elon Musk touche de l’argent public via ses entreprises privées tout en jouant un rôle direct dans la gestion des institutions de l’État.

À plusieurs reprises, les tribunaux sont intervenus pour mettre un terme aux mesures de réduction de la DOGE, bloquant au moins une fois directement lorsqu’un juge a empêché l’agence d’accéder aux données personnelles détenues dans les dossiers du Trésor américain.

Par ailleurs, les profils controversés des jeunes employés ont également été mis en lumière par les médias. Un premier agent avait été viré précédemment par l’administration pour des publications racistes, telles que « Pour mémoire, j’étais raciste avant que ce soit cool », tandis qu’un autre a été licencié dans sa précédente entreprise pour avoir divulgué des informations internes des concurrents. Rappelons que cette agence n’a même pas un mois d’ancienneté.

