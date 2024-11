Lecture Zen Résumer l'article

Une opération menée par l’agence européenne de police criminelle, avec la participation de la France, a permis de lancer un vaste raid contre les administrateurs d’un réseau IPTV illégal.

Europol continue sa lutte contre les IPTV pirates. Les forces de police européennes ont annoncé le 27 novembre avoir interpellé 11 personnes, accusées de distribuer illégalement des programmes TV sans autorisation depuis des services de streaming. Ce groupe, dispersé entre l’Italie, la Croatie et le Royaume-Uni, a piraté plus de 2 500 chaînes de télévision — notamment des chaînes sportives — pour les rendre accessibles à plus de 22 millions de personnes dans le monde.

Cette opération illégale d’IPTV rapportait au groupe 250 millions d’euros par mois, soit 3 milliards d’euros par an. Selon Europol, une activité illégale de telle envergure causerait un préjudice de 10 milliards d’euros par an aux services de streaming.

Europol a accusé le réseau d’être impliqué dans le blanchiment d’argent et la cybercriminalité. Plus de 112 perquisitions ont été effectuées, et 29 serveurs ont été saisis, permettant aux autorités de confisquer 270 dispositifs IPTV.

Lors des perquisitions, la police a également découvert des drogues, des armes et environ 1,7 million d’euros en cryptomonnaies et en espèces.

DAZN, Amazon prime parmi les plus chaînes les piratées

« En substance, grâce à un système informatique sophistiqué — celui de l’IPTV illégal — des programmes en direct et des contenus à la demande protégés par des droits télévisés appartenant aux plateformes les plus connues, comme Sky, Dazn, Amazon Prime, Netflix, Paramount et Disney+, ont été capturés illégalement et revendus », a déclaré le parquet italien.

La France a pris des mesures récemment avec quatre jugements rendus contre 53 sites de streaming et services IPTV. Les requêtes à l’origine de ces décisions émanent de Canal+ pour trois d’entre elles, et de DAZN pour la quatrième. Ces deux acteurs majeurs jouent un rôle clé dans la diffusion des compétitions sportives.

DAZN a d’ailleurs réduit ses tarifs d’abonnement pour attirer les spectateurs, bien que cela arrive probablement trop tard pour convaincre un grand nombre de spectateurs de passer au payant.

