Un nouveau site, développé en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, permet d’interagir rapidement avec la police si l’on est victime d’arnaque en ligne, de piratage ou de cyberattaque, que l’on soit un particulier ou une entreprise. Voici comment y accéder et s’en servir.

Le 17Cyber est enfin lancé ce 17 décembre 2024. Ce long projet porté par l’équipe de Cybermalveillance.gouv.fr permet aux victimes de cyberattaques de signaler tout incident cyber (hameçonnage, ransomware, vol de données, cyberharcèlement, etc.), depuis une plateforme accessible 24h/24 et 7j/7. Conçu en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, ce nouvel outil ambitionne d’apporter une réponse concrète et immédiate aux victimes, qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises ou de collectivités.

Comment fonctionne 17Cyber ? Mode d’emploi

L’utilisation de 17Cyber se veut simple et intuitive pour permettre à chacun de réagir vite en cas d’incident numérique :

Connectez-vous sur 17cyber.gouv.fr ou via Cybermalveillance.gouv.fr. Signalez l’incident : utilisez le chat en ligne pour décrire le problème rencontré (activité suspecte sur un compte bancaire, ransomware, cyberharcèlement, etc.). Obtenez un diagnostic : grâce à des outils d’analyse, la plateforme identifie le type d’attaque et vous propose des actions concrètes pour y remédier. Suivez les recommandations : selon la nature de l’incident, des étapes précises vous sont suggérées. Par exemple : faire opposition, signaler l’incident sur Perceval, déposer plainte, conserver les preuves, signaler les contenus, se rapprocher des forces de l’ordre.

En quelques minutes, 17Cyber devrait pouvoir qualifier le problème, fournir des conseils pratiques et, si besoin, d’orienter la victime vers les autorités compétentes ou des prestataires qualifiés pour résoudre l’incident.

Les attaques par phishing, souvent véhiculées par e-mail, sont responsables d’une grande partie des piratages annuels. // Source : Numerama

Un outil face à l’explosion des cyberattaques en France

Le lancement de 17Cyber s’inscrit dans un contexte alarmant. En 2023, 280 000 demandes d’assistance ont été traitées par Cybermalveillance.gouv.fr, avec un total de 3,7 millions de visiteurs. Le phishing, les rançongiciels et les escroqueries en ligne demeurent les menaces les plus fréquentes, tandis que les atteintes numériques à la personne – harcèlement, chantage, piratage – progressent de 9 % par an. Au total, 278 703 infractions ont été recensées par les forces de sécurité en 2023, contre 255 320 en 2022.

17Cyber n’est pas un centre d’appel et ne remplace pas les dispositifs existants comme Pharos (signalement des contenus illégaux) ou Thésée (escroqueries), mais vient les compléter en offrant une réponse immédiate aux victimes. L’outil permet également de sensibiliser et de prévenir les cyberattaques, tout en facilitant le signalement et les poursuites judiciaires.

