Utiliser un VPN, c’est bien. Mais est-ce suffisant ? Pas nécessairement. Voilà pourquoi NordVPN propose actuellement un pack de cybersécurité complet à petit prix, dans le cadre du Black Friday.

S’il est un nom que tout le monde connaît dans le petit monde du VPN, c’est sans doute celui de NordVPN. Très présent sur les réseaux sociaux, partenaire de nombreux créateurs de contenus, le fournisseur de VPN jouit d’une excellente réputation auprès du grand public. Une réputation loin d’être usurpée d’ailleurs, car au-delà de sa popularité, NordVPN propose un service de bonne facture, avec des performances au rendez-vous et surtout, un écosystème dédié à la cybersécurité en perpétuelle évolution.



C’est d’ailleurs sur ce dernier que NordVPN a décidé de mettre l’accent en cette période de Black Friday avec une offre très complète (VPN + gestionnaire de mots de passe + stockage sécurisé) à un prix très avantageux. Une offre tout compris qui tombe à 6,39 euros par mois pour une protection totale pendant 27 mois (grâce à 3 mois offerts). L’offre simple, quant à elle, reste toujours aussi abordable avec un tarif fixé à 2,99 euros par mois.

NordVPN : la valeur sûre en matière de VPN

En matière de VPN, la solidité de NordVPN n’est plus à prouver. Un simple coup d’œil à l’avis rédigé pour le comparateur de VPN de Numerama suffit pour s’en apercevoir. Dans les grandes lignes, le VPN par NordVPN, c’est :

une application simple à utiliser, avec l’une des meilleures interfaces disponibles sur le marché ;

une application disponible sur une grande variété d’appareils et de plateformes (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Edge, Android TV, tvOS, etc) ;

des fonctionnalités basiques et avancées nombreuses et variées (split tunneling, Kill Switch, surveillance du dark web, protection anti-malware) ;

une sécurité renforcée par des protocoles de chiffrement solides (A-256) et une politique stricte de non-journalisation des données ;

des performances au rendez-vous, y compris en streaming, grâce à des serveurs rapides et nombreux ;

une protection étendue, car un seul compte permet de protéger jusqu’à 10 appareils différents.

NordPass : sécurisez vos identifiants avec un gestionnaire de mots de passe efficace

Si vous souhaitez améliorer la manière dont vous protégez vos données, adopter un gestionnaire de mots de passe est une excellente idée. Ce petit programme, qui vient se greffer sur appareils et navigateurs, va vous aider à renforcer vos protocoles de connexion.

NordPass vous permet de sécuriser vos informations de connexion et de créer des mots de passe robustes // Source : NordVPN

Simple à utiliser, NordPass vous permet non seulement de stocker toutes vos informations de connexion dans un endroit sécurisé, mais également de générer des mots de passe forts en un clic. Des fonctionnalités comme la surveillance des fuites de données, le chiffrement des connexions ou la saisie automatique des mots de passe permettent à NordPass de se positionner comme un service aussi efficace que complet. Comme souligné dans l’avis complet rédigé par Numerama.

Petit plus non négligeable, NordPass est compatible avec les passkeys, un système de clefs d’accès hautement sécurisé et transparent qui simplifie et renforce toutes les opérations de connexion.

NordLocker : stockez vos données les plus précieuses dans un véritable coffre-fort numérique

Dernier élément de l’offre cybersécurité proposée par NordVPN pendant le Black Friday, NordLocker se présente comme un espace de stockage sécurisé dans le cloud. Un endroit sûr dans lequel vous pourrez entreposer vos fichiers les plus précieux ou les plus importants en minimisant les risques qu’il leur arrive quelque chose. Comment ? Grâce à des protocoles de chiffrement renforcés et des mesures de protection supplémentaires.

Protégez et partagez simplement vos fichiers les plus précieux avec le coffre-fort numérique NordLocker // Source : NordVPN

Avec NordLocker, il est par exemple très simple de partager les fichiers chiffrés stockés dans le cloud grâce à un mail d’invitation ou un simple lien. Il offre aussi la possibilité de créer des accès uniques pour sécuriser tous vos échanges. L’offre NordLocker du Black Friday vous permet de profiter d’un espace de 1 To.

Obtenez jusqu’à 74 % de réduction sur les offres NordVPN du Black Friday

Si vous songez à améliorer la protection de vos données et pensez qu’il est temps de sécuriser vos sessions de navigation sur Internet, le Black Friday est l’occasion idéale pour franchir le pas. Pendant quelques jours encore, NordVPN vous propose en effet son offre VPN basique à un tarif avantageux : 2,99 euros par mois pendant deux ans. Une bonne surprise n’arrivant jamais seule, NordVPN vous offre trois mois de protection supplémentaire, gratuitement.

Obtenez jusqu’à 74 % de réduction sur les diverses offres proposées par NordVPN // Source : NordVPN

Vous souhaitez une protection complète ? L’offre Ultime de NordVPN est là pour vous. Elle se positionne comme une véritable trousse à outils de cybersécurité. Un écosystème dédié à la protection des données personnelles, qui vise à améliorer la sécurité de la vie privée des utilisateurs. Mais elle ne se cantonne pas uniquement à la protection et la prévention des menaces. Personne n’étant infaillible, ce pack ultime comprend aussi une assurance cyber-risques. En cas d’arnaque en ligne ou d’achat en ligne frauduleux, elle offre une couverture jusqu’à 5 000 euros.

Pour le Black Friday, l’offre NordVPN ultime est proposée à 6,99 euros par mois avec un abonnement de deux ans. Là encore, trois mois supplémentaires sont offerts pour toute souscription.

En cas de pépin ou de question, NordVPN vous propose de contacter son service client 7 jours sur 7 par mail, chat ou en direct. Et si vous souhaitez tester le service, sachez que NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé à 30 jours.

