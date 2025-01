Difficile de parler de cybersécurité sans faire référence aux antivirus. Autrefois indispensables, ces logiciels méritent-ils encore leur place centrale sur nos PC, smartphones et tablettes ?

Installer un antivirus avant de commencer à utiliser un nouveau PC : voilà un réflexe longtemps adopté, mais progressivement oublié. En effet, face à des cybermenaces toujours plus variées et sophistiquées, est-ce toujours utile ?

Si ces logiciels restent la voie royale pour sécuriser ses appareils connectés, seuls, ils ne garantissent plus une protection complète et optimale. Retour sur leur rôle, leurs atouts et leurs limites. Découvrez ensuite les outils auxquels les associer pour répondre efficacement aux nouvelles menaces en ligne.

Virus, malwares, chevaux de Troie : que couvrent les antivirus ?

Si les menaces d’hameçonnage (phishing) sont les plus courantes sur le web, les traditionnelles attaques par virus et malwares n’ont pas disparu pour autant. Insidieusement cachés dans des e-mails, applications mobiles ou logiciels, ils font chaque jour de nombreuses victimes. Le site cybermalveillance.gouv.fr rappelle combien ils sont actifs et reviennent en force depuis 2023.

PC, Mac, smartphones, tablettes et même smart TV, aucun dispositif n’y échappe et les modes opératoires les plus basiques font toujours recette. Une vaste attaque au malware PlugX commanditée par la Chine et déjouée ce mois-ci le prouve. Les hackers ont classiquement opté pour une propagation par clé USB et sont parvenus à déployer leur programme malveillant à l’échelle mondiale.

Ordinateurs, smartphones, tablettes : l’antivirus est essentiel, mais insuffisant. // Source : Mikayla Mallek via Unsplash

Les pirates exploitent aussi les failles de sécurité des systèmes d’exploitation et les applications les plus courantes pour déposer leurs malwares sur les appareils et dérober des données. D’où l’importance de toujours installer les mises à jour proposées par les éditeurs et s’en tenir aux solutions les plus reconnues.

Heureusement, pour se protéger contre ces menaces courantes (virus, vers, malwares, chevaux de Troie et autres logiciels espions), rien de plus simple. Il suffit d’installer sur chacun de ses appareils connectés à internet un antivirus. Des solutions efficaces comme celles de Bitdefender se chargent pour vous de les détecter, de les neutraliser, puis de les éliminer.

Mieux, ils vous alertent lorsque vous êtes sur le point de télécharger ou d’installer un programme infecté.

Mais face aux autres menaces comme les intrusions via le réseau internet, l’hameçonnage ou encore les diverses escroqueries en ligne, les antivirus sont impuissants. Ils font donc les associer à des solutions complémentaires.

Des outils pour repérer les arnaques en ligne

Le plus simple pour s’emparer de vos données personnelles est de vous les demander directement. Pour gagner votre confiance et vous amener à baisser votre garde, les hackers recourent au phishing, première source de menace en France, selon le dernier rapport du site cybermalveillance.gouv.fr. Avec leurs faux sites web ressemblant trait-pour-trait à ceux de Chronopost, des impôts ou encore d’Amazon, les pirates vous amènent à entrer des informations sensibles comme vos identifiants et mots de passe, voire vos coordonnées bancaires.

Une solution de cybersécurité complète est la clé pour une navigation en toute sérénité. // Source : Emma Dau via Unsplash

Secondes du podium, les techniques dites d’ingénierie sociale ont également le vent en poupe. Les cybercriminels vous écrivent ou vous téléphonent en se faisant passer pour votre banque, votre opérateur téléphonique, un support technique, un recruteur ou même pour un médecin urgentiste. Une fois la confiance établie, ils vous invitent à leur confier des informations personnelles. Certains vous demandent même de régler une prestation qui en réalité n’existe pas.

Autant dire que dans ce cadre, un antivirus ne peut rien pour vous. Pour autant, vous n’êtes pas obligé de vous fier à votre seule méfiance pour vous sentir protégé. Certaines solutions comme le chatbot gratuit Scamio de Bitdefender sont capables de les déceler. Il vous suffit d’entrer un numéro de téléphone douteux, un message, une page web, ou d’expliquer avec vos propres mots l’arnaque dont vous pensez être victime. En seulement quelques secondes, Scamio vous précise si le risque est avéré ou non.

Un VPN pour protéger sa connexion

En déplacement ou en voyage, il peut s’avérer pratique de se connecter au réseau Wi-Fi d’un café, d’un hôtel ou de l’aéroport. Mais voilà, souvent dépourvus de sécurité adaptée, ils exposent vos données aux hackers. Sans un outil adapté, impossible de déceler et de bloquer les tentatives d’intrusion de type « Man-in-the-Middle ».

Chargés de créer un tunnel sécurisé pour votre connexion, de chiffrer toutes les données que vous échangez sur internet et bloquer les cookies ainsi que les autres traceurs, les VPN sont un atout précieux pour les plus itinérants.

Justement, si vous optez pour le pack Bitdefender Ultimate Security à 79,99 euros au lieu de 139,99 euros pour un an d’abonnement, vous obtenez pour 5 de vos appareils une solution complète comprenant notamment :

un antivirus ;

un gestionnaire de mots de passe ;

un VPN premium illimité.

Pour couronner le tout, l’outil scanne le web en continu et vous alerte en temps réel si vos données ou votre identité sont compromises. Mieux, l’outil vous délivre des conseils pratiques et efficaces pour reprendre la main sur toutes vos informations personnelles et sensibles.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+