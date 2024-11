Lecture Zen Résumer l'article

Des enseignants russes se sont pris en photo avec un chapeau en aluminium après un faux mail envoyé par le parti de Vladimir Poutine.

Un célèbre humoriste biélorusse nommé Vladislav Bokhan a prouvé combien un simple mail peut être convaincant. Connu aussi pour son travail d’activiste, il a usurpé un mail du parti de Vladimir Poutine, « Russie unie », et a envoyé un message à plusieurs écoles à travers la Russie.

Dans son mail, il se fait passer pour un membre du parti et demande aux enseignants de confectionner des chapeaux en aluminium dans le cadre d’un atelier patriotique appelé « Casque de la Patrie ». Ces couvre-chefs devraient protéger les élèves des satellites de l’OTAN, peut-on lire dans le courriel. Des instructions rédigées avec ChatGPT étaient fournies aux professeurs.

Sept écoles de l’oblast – l’équivalent d’une région – de Voronej ont participé à « l’expérience ». Les enseignantes ont ensuite fièrement exposé les photos avec les chapeaux en aluminium sur leur tête et un drapeau russe dans la main. Vladislav Bokhan a partagé l’ensemble des images et vidéo sur sa chaîne Telegram.

Des enseignantes russes piégées par l’humoriste. // Source : uladzik_bokhan

Une simple adresse copiant le mail de « Russie unie »

Vladislav Bokhan a déjà plusieurs tours à son actif. En 2022, il s’était déjà fait passer pour un membre du parti de Vladimir Poutine en demandant à une école d’afficher dans son établissement le slogan du parti nazi : « Un peuple, une nation, un seul dirigeant ». Sur sa chaîne Telegram, il déclare : « Je n’arrive toujours pas à croire que cela soit arrivé. Je suis à la fois ravi et choqué. Les écoles sont devenues des institutions de lavage de cerveau et de répression, [et] j’ai fait travailler le système contre lui-même ».

Rappelons que si cette usurpation de mail a une portée satirique, cette même méthode peut être employée par des cybercriminels pour convaincre sa cible de lui fournir des données personnelles ou des dossiers sensibles.

