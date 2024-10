Lecture Zen Résumer l'article

Des compagnies aériennes se plaignent du brouillage des signaux GPS en Europe du Nord opéré par l’armée russe. La situation reste stable, mais des avions ont dû retarder leurs vols à cause de ces interférences.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le brouillage GPS est presque devenu routinier pour les pilotes qui traversent le nord de l’Europe. Pour l’instant, seuls quelques vols ont dû faire demi-tour avant d’atterrir, mais les compagnies aériennes redoutent de futures perturbations plus fortes, note un article du média Wired publié le 17 octobre.

« Nous subissons régulièrement ce brouillage », témoigne Odd Thomassen, capitaine et conseiller principal en sûreté au sein de la compagnie aérienne norvégienne Widerøe. Les perturbations durent généralement entre six et huit minutes à chaque atterrissage. Le système GPS, utilisé pour alerter les pilotes d’un risque de collision avec le terrain, cesse alors de fonctionner.

Les équipages peuvent toujours naviguer sans GPS, mais à condition de pouvoir communiquer avec les stations au sol à proximité. Cependant, ils éprouvent une sensation étrange à la perspective de naviguer sans l’appui des technologies modernes. « C’est comme un retour de 30 ans en arrière », admet l’intéressé.

Des vols retardés après un brouillage GPS

Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, le brouillage des signaux GPS s’est fortement intensifié en Scandinavie et dans le reste de l’Europe du Nord. Les autorités baltes pointent du doigt la Russie, accusée de saturer les récepteurs GPS. En avril, deux avions de la compagnie finlandaise Finnair ont dû faire demi-tour un quart d’heure avant d’atteindre leur destination à cause d’une perte de signal GPS.

En survolant la pointe nord de la Norvège, l’avion d’Odd Thomassen, a subi un brouillage alors qu’il approchait de la piste. « Nous avons pu atterrir sans problème grâce au contact visuel avec l’aéroport » ajoute-t-il.

La zone de brouillage autour de Kaliningrad. // Source : Markus Jönsson / X

Les installations militaires russes dans l’exclave de Kaliningrad pourraient être une des principales sources d’interférence. Les informations recueillies par les autorités locales du trafic aérien désignent systématiquement ce petit territoire russe comme point d’origine des interférences.

La ville de Saint-Pétersbourg, plus au nord dans le territoire russe cette fois, ne serait pas en reste. Les récentes frappes de drones ukrainiens sur les raffineries russes ont conduit le Kremlin à multiplier les interférences, aux dépens du trafic aérien civil. L’agglomération est située à proximité de la Finlande et des pays baltes.

Une mise à jour des logiciels aériens

Les pilotes espèrent qu’une mise à jour sera réalisée sur leur logiciel pour résister plus efficacement face à ces brouillages. « Les fournisseurs des ordinateurs de navigation sont principalement américains. Pour de nombreux opérateurs européens ou du Moyen-Orient, cet équipement est indispensable », rappelle Rolf Fossgård, vice-président adjoint des opérations de vol chez Widerøe.

Heureusement, la région environnante est très plate, dit-il. « La Norvège est un pays montagneux, donc si le brouillage se produisait dans d’autres parties du pays, l’impact opérationnel serait considérable ». Le voyage pour aller voir les aurores boréales cet hiver pourrait être un peu chamboulé.

Pour aller plus loin La Russie perturbe les satellites européens et doit « cesser immédiatement », exige l’ONU

