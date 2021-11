Le patron de Tesla a commencé à vendre des actions Tesla, comme promis lorsqu'il avait sondé les membres de Twitter sur le sujet. Si Elon Musk laisse les internautes penser qu'ils l'ont incité à prendre cette décision afin de payer plus d'impôts, la réalité est bien plus prosaïque.

Elon Musk est un pro de la com, on le sait, mais le mélodrame qu’il nous joue en ce moment sur les impôts est peut-être son meilleur tour de passe-passe. Le PDG de Tesla a vendu ces derniers jours pour 6,9 milliards de dollars d’actions de sa société, indique CNBC. Cette action n’arrive cependant pas de nulle part. Elle fait suite à un sondage que le multimilliardaire a mené sur Twitter le 6 novembre, et dans lequel il demandait aux internautes de prendre position sur sa manière de gérer ses actions Tesla et de payer ses impôts.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10 % of my Tesla stock.

Do you support this ?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021