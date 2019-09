Le succès du nouveau jeu smartphone Mario Kart Tour est indéniable.

À peine lancée, l’app Mario Kart Tour est déjà un gros succès à travers le monde. Disponible sur iOS et Android depuis le 25 septembre, le Mario Kart sur smartphone de Nintendo aurait été téléchargé plus de 20 millions de fois en une journée, selon les données récoltées par SensorTower, habituellement fiable sur ce genre de sujets.

Mario Kart Tour est adapté du célèbre jeu de course, en facilitant l’interface pour qu’elle soit compatible avec l’écran d’un smartphone tenu à la verticale. Attention, sachez que vous y jouez contre des robots et non contre des vrais joueurs en temps réel : la seule manière d’affronter d’autres joueurs, c’est en comparant vos points.

Mario Kart Tour fait mieux que Pokémon Go

Les utilisateurs auraient déjà dépensé plus d’un million de dollars dans l’application free-to-play, toujours selon SensorTower. Et ce n’est pas très étonnant : techniquement, Mario Kart Tour est gratuit, mais le jeu est bourré de microtransactions qui poussent à dépenser beaucoup d’argent pour améliorer ses performances ou obtenir de nouveaux personnages et objets.

Lorsque Nintendo avait sorti Super Mario Run sur mobile en 2016, il y avait réuni 7 millions de téléchargement en 24 heures, mais cette donnée comprenait uniquement les téléchargements sur iOS, et le jeu coûtait très cher (9,99 euros, mais les joueurs avaient accès au premier niveau gratuitement), ce qui rend la comparaison difficile.

En revanche, les scores de Mario Kart Tour peuvent être comparés à ceux de Pokémon Go, le jeu-phénomène, qui avait mis 7 jours à atteindre les 10 millions de téléchargements, selon SensorTower à l’époque.