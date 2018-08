La banque en ligne Revolut lance une offre haut de gamme nommée Metal. À 13,99 € par mois, elle s'adresse aux professionnels et met l'accent sur les voyages.

Revolut a choisi un nom connu pour nommer sa nouvelle offre de gamme : Metal. Oui, comme son concurrent N26 quelques mois plus tôt. Utilisant le même type de carte métallique qui sert à briller en société, l’offre Metal de Revolut vient avec un peu plus de prestations haut de gamme que celle de la fintech allemande. À 13,99 € euros par mois ou 135 € par an pour un paiement en une fois, l’offre n’entre clairement pas dans la philosophie du tout gratuit qui a rendu ces entreprises bancaires si séduisantes.

Mais quels sont les avantages proposés par Revolut Metal ?

600 € de retrait en cash gratuit tous les mois, partout dans le monde ;

Une conciergerie ouverte 24h/24, tous les jours de l’année — nous ne connaissons pas pour l’heure la gamme des services qu’elle peut rendre ;

Du cashback en cryptomonnaies (Bitcoin, Bitcoin Lite, XRP, Litecoin et Ether) ou dans l’une des 25 devises, jusqu’à 1 % hors d’Europe et 0,1 % en Europe ;

Une assurance voyage renforcée, avec compensation pour les retards des bagages et des retards de vols à partir de 4 heures.

Le responsable de Revolut France nous assure que de nouveaux services premium seront ajoutés petit à petit, parmi lesquels des accès privilégiés aux salons des aéroports. On est donc clairement sur un profil de carte bancaire qui convient à un usage business, où des prestations comme la conciergerie peuvent être utilisées. Le cashback est un plus non négligeable, mais ce n’est clairement pas ce qui pourra décider un client potentiel d’une telle carte.

L’offre est Metal et tous les détails sur les prestations sont disponibles à cette adresse.