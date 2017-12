Pour finir l'année en beauté, Numerama et Nvidia vous proposent un concours d'exception : à gagner, une carte graphique Nvidia Titan Xp collector Star Wars d'une valeur de 1 138 euros. Puissance, élégance, performance : découvrez le véritable pouvoir de la Force graphique !

C’est un lot incroyable que nous vous proposons : avec la Titan Xp, l’une des cartes graphiques gaming les plus puissantes jamais conçues par Nvidia, apprêtez-vous à redécouvrir la notion de puissance. Elle est notamment équipée de 3 840 cœurs CUDA cadencés à 1,6 GHz avec 12 TFlops de puissance brute, et de 12 Go de mémoire GDDR5X à 11 Gb/s. Disons-le clairement : c’est un véritable monstre qui fera rugir votre machine de bonheur.

Son design unique n’est pas en reste, avec son châssis en alliage d’aluminium mis en valeur par un rétroéclairage LED vert. Et pour vous assurer de ne jamais tomber du côté obscur de la Force, le logo de l’Ordre Jedi orne le ventilateur.

Pour remporter ce lot exceptionnel, il vous suffit de suivre le compte de Nvidia sur Twitter ainsi que le nôtre, et de faire suivre la publication ci-dessous.

🎁 #CONCOURS 🎁 🖥 A GAGNER : une carte graphique NVIDIA Titan Xp collector #StarWars, avec un design unique et des performances incroyables ! 😍 👉 Pour participer :

RT + Follow @Numerama & @NVIDIAGeForceFR ! Vous avez jusqu'au 10/01 ! Bonne chance ! 🍀 👉 https://t.co/DQ7J2TcOJe pic.twitter.com/cYKpUgSSVq — Numerama (@Numerama) December 22, 2017

Vous pouvez participer au jeu jusqu’au mercredi 10 janvier, le gagnant sera ensuite tiré au sort ! Bonne chance à tous, et que la Force soit avec vous !