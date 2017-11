Waze annonce le déploiement d'un nouveau réglage dans son application mobile. Celui-ci est destiné aux motards et vise à optimiser leurs trajets en prenant en compte les voies trop étroites pour les voitures.

C’est incontestable : à deux roues, il est plus facile de se déplacer sur la voie publique qu’en voiture. En cas de ralentissement ou d’embouteillage, un motard peut remonter une file ou se faufiler entre les automobiles par exemple. Il a aussi la possibilité de circuler sur des voies inaccessibles aux quatre roues, parce qu’elles sont trop étroites ou encombrées.

Le problème, c’est que la spécificité de la conduite à moto n’est pas toujours prise en compte dans les logiciels de navigation par GPS. Waze, malgré sa notoriété et le soutien de Google (l’application mobile a été achetée 966 millions de dollars par la firme de Mountain View) n’offrait pas une expérience optimale pour ceux et celles possédant un deux roues.

Ce défaut est maintenant censé être de l’histoire ancienne. La filiale de Google fait en effet savoir qu’un mode pour les motards est désormais intégré dans l’application.

Celui-ci se trouve dans les paramètres de l’application (ces réglages sont accessibles en glissant son doigt du bord gauche de l’écran vers le centre). Il faut ensuite cliquer sur la roue crantée, puis suivre le chemin suivant : « Avancés », « Navigation », « Autres options » et « Types de véhicule ». Il ne reste plus qu’à sélectionner « Moto » et le tour est joué.

Selon Waze, ce réglage permet d’inclure des chemins adaptés aux motards, en se basant notamment sur leurs indications. En particulier, l’application doit proposer des itinéraires incluant des routes qui sont normalement inaccessibles aux véhicules plus imposants et ainsi optimiser le trajet. Par conséquent, l’estimation du temps d’arrivée est aussi revue.

La fonctionnalité est active depuis aujourd’hui.