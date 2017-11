Aujourd'hui, le OnePlus 5 avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage est disponible à 437,93 euros avec le code promo : OctAllezplus55.

Le nouveau fer de lance de OnePlus, le OnePlus 5T est sorti il y a quelques jours. Cette version propose de petites améliorations en comparaison du OnePlus 5 avec entre autres un écran plus grand et un meilleur appareil photo, mais il faut compter plus de 500 euros pour l’obtenir.

À l’heure actuelle, son prédécesseur, le OnePlus 5 reste une très bonne alternative à plus petit prix. Il est notamment proposé à 438 euros avec le code promo : OctAllezplus55.

Le OnePlus 5 embarque un écran de 5,5 pouces, un SoC Snapdragon 835 cadencé à 2,45 GHz, 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage, un appareil photo avec un double capteur dorsal de 20 et 16 mégapixels et un capteur frontal de 16 mégapixels ainsi qu’une batterie de 3300 mAh. Il est compatible avec toutes les bandes de 4G françaises.

Ce smartphone séduit par ses performances capables de suivre sans sourciller n’importe quels usages, son design très efficace, son interface de bonne facture, son écran avec de bons rendus et son autonomie qui assure à minima une bonne journée d’utilisation.

Il est aujourd’hui disponible à 438 euros avec le code promo : OctAllezplus55.

