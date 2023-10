[Deal du jour] Le OnePlus 10T est un smartphone polyvalent qui convient pour la plupart des utilisations. Ses très bonnes performances et son prix réduits, surtout en promotion, en font un modèle à l’excellent rapport qualité-prix.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone de OnePlus ?

Le OnePlus 10T 5G est à partir de 729 € sur le site officiel de OnePlus. La version 128 Go est en ce moment proposée au prix de 349 € sur Cdiscount. Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2023, pour comparer le OnePlus 10T à d’autres modèles.

C’est quoi ce smartphone de OnePlus ?

Le OnePlus 10T reprend l’allure du 10 Pro, avec toutefois des courbes plus nuancées et plus dans l’air du temps. Avec des dimensions de 163 × 75,4 × 8,75 mm pour un poids de 204 g, le smartphone offre une très bonne prise en main, malgré un aspect massif. Les plus petites mains auront cependant du mal à le manipuler d’une seule main. L’ergonomie reste bien présente et les boutons sont pour la plupart judicieusement placés. Les finitions sont quant à elles soignées, en dehors de l’absence regrettable de certification d’étanchéité.

La grande taille du OnePlus 10T lui permet d’accueillir une dalle Amoled de 6,7 pouces. Sa définition Full HD+ offre une résolution de 1080 × 2412 pixels, accompagnée d’un taux de rafraichissement de 60 ou 120 Hz, au choix. L’écran délivre de belles performances, et est très confortable pour regarder du contenu ou jouer à des jeux vidéo. La luminosité est parfaitement adaptée pour une utilisation en extérieur, et ne sera pas trop agressive le soir.

Le OnePlus 10T offre une bonne préhension, sauf pour les plus petits mains // Source : OnePlus

Est-ce que le smartphone OnePlus 10T vaut le coup en promo ?

Tout dépend de la promotion, mais à moins de 350 €, c’est assurément une très bonne affaire. Le OnePlus 10T s’accompagne de la puce Snapdragon 8+ Gen 1, et de 8 Go de RAM. Le smartphone est à l’aise avec toutes les applications, le multitâche, mais aussi avec les jeux vidéo. La plupart des jeux tourneront sans ralentissements et, cerise sur le gâteau, ne feront pas chauffer l’appareil. L’expérience utilisateur est aussi agréable, avec des menus fluides et ergonomiques sous Android.

Niveau photo, le 10T prend des clichés honnêtes, mais avec souvent trop de bruit, ou qui manquent parfois de naturel. En pleine lumière avec de bonnes conditions, les photos sont propres et nettes. De nuit, le tout manque de détails. Le smartphone de OnePlus peut filmer jusqu’en 4K à 60 i/s. Enfin, niveau autonomie, comptez une douzaine d’heures avant de devoir recharger la batterie. Cette dernière se recharge en moins de 30 minutes, grâce à sa charge rapide 150 W.

