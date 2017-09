Des millions d'automobilistes se servent aujourd'hui de leur smartphone comme d'un GPS et d'un lecteur mp3, souvent en même temps et pendant qu'ils sont en train de conduire. Pour leur éviter trop de distraction à naviguer sur son appareil, Waze et Spotify ont travaillé ensemble à une intégration de leurs services. Déjà disponible sur Android, cette mise à jour débarque sur iOS.

En attendant que les voitures autonomes soient au point et massivement disponibles chez les concessionnaires automobiles pour ne plus avoir besoin de conduire, il est encore aujourd’hui nécessaire d’être attentif sur la route. Une attention difficile à garder lorsque l’on utilise son smartphone pour des applications GPS, comme Waze, ou des services musicaux, comme Spotify.

Les deux entreprises ont conscience des mauvaises habitudes des utilisateurs de leurs services au volant, et ont ainsi essayé de les anticiper un maximum. C’est alors qu’en mars 2017, sur Android, des modifications avaient été apportées pour permettre de contrôler les playlists Spotify depuis l’application Waze, et inversement, en ayant les instructions de navigation sur le service de streaming. Cette intégration des deux apps vient de débarquer sur iOS pour les possesseurs d’iPhone.

Une collaboration surprenante pour la sécurité des automobilistes

Pour connecter les deux services ensemble, il suffit d’accepter de lier les deux comptes. Ainsi, sur Waze, un petit logo Spotify s’affiche, vous permettant d’ouvrir un petit player et de choisir directement votre playlist. Une nouveauté a cependant été ajoutée à l’occasion de la sortie de la dernière version d’iOS : déjà, lorsque la navigation GPS est lancée, une playlist démarre automatiquement, et il sera maintenant nécessaire d’arrêter son véhicule pour en changer.

Toutes ces fonctionnalités ajoutées, qui n’empêchent évidemment pas de switcher d’application comme les conducteurs le font depuis un moment, sont là pour éviter toute distraction ou déconcentration sur la route. L’idée est intéressante, mais surprenante dans son application concrète, notamment du fait que Waze, détenu par le géant Google, aurait pu proposer cette compatibilité avec Play Music. Mais la domination du marché du streaming par l’application suédoise les a peut-être poussés à prioriser le service aux 60 millions d’abonnés.

Le mélange des services Waze et Spotify est d’ores et déjà possible sur Android, et il devrait être disponible dans les prochains jours sur iOS.