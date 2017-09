La plateforme YouTube propose une mise à jour de son application pour Android et iOS qui permet d'ajouter des options de lecture pour accélérer ou ralentir les vidéos.

La lecture de certaines vidéos sur YouTube vous semble trop rapide ou trop lente à votre goût ? Vous aimeriez ralentir un passage afin de voir en détail ce qui se passe à l’écran ? Ou vous voudriez accélérer une séquence qui n’est pas très intéressante, afin d’aller directement à l’essentiel ? Sachez que c’est enfin possible avec l’application officielle de la plateforme.

Vous pouvez en effet modifier la vitesse de lecture sur YouTube sur Android et iOS en mettant à jour l’application. L’annonce de ce changement a eu lieu le 7 septembre et, comme on s’y attendait, l’utilisateur a plusieurs crans à sa disposition : il peut ralentir YouTube (trois quarts de la vitesse, de moitié ou d’un quart) ou l’accélérer (deux fois plus vite, une fois et demi plus vite ou juste d’un quart).

Google apporte régulièrement des modifications à sa plateforme, afin de la rendre plus efficace ou plus attrayante. La firme de Mountain View propose par exemple depuis peu un thème foncé ainsi qu’une messagerie instantanée. Le site a aussi mis en place des pistes pour réduire la consommation de données, renforcé son outil de floutage des visages et réduit la latence pour le streaming en direct.