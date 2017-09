Si YouTube est l'un des plateformes vidéo les plus consultées sur la toile, la filiale de Google et Alphabet n'a pas encore réussi sa percée dans le monde du streaming live, dominé par Twitch ou Periscope. Quelques fonctionnalités viennent d'être ajoutées pour améliorer le service et ainsi séduire plus d'utilisateurs.

Après s’être refait une petite beauté vers la fin de cette saison estivale 2017, YouTube continue d’améliorer ses fonctionnalités.

Outre son système de floutage, c’est cette fois-ci le service de streaming YouTube Live qui s’enrichit de plusieurs nouveautés, afin de simplifier son utilisation et de gagner en accessibilité.

Latence ultra-basse et option de modération

Il est donc maintenant possible pour les streamers d’activer une option « latence ultra-basse » afin de réduire le délai de diffusion du streaming de seulement quelques secondes. Ainsi, répondre aux questions pendant un live devrait se révéler plus simple, tout en évitant des décalages gênants. Le système de modération a également été modifié, notamment pour permettre d’interrompre un chat afin de retirer ou d’approuver un message.

Une autre nouveauté dans la modération vient de faire son apparition : la possibilité d’activer un système d’examen automatique des messages, qui peuvent ainsi être jugés déplacés avant même que l’utilisateur ne l’ait approuvé ou rejeté. Une pré-évaluation avant un jugement humain donc, qui pourra être paramétrée par le propriétaire de la chaîne live.

Quant aux utilisateurs qui souhaitent diffuser un live pour montrer ce qu’ils sont en train de faire sur leur smartphone ou leur tablette — une partie de jeu mobile ou la réalisation d’un dessin, par exemple —, il est maintenant possible de lancer un stream directement depuis l’application iOS sur iPhone et iPad, à condition que l’application streamée soit compatible avec le ReplayKit d’Apple.

L’ensemble de ces nouveautés est disponible dès aujourd’hui.