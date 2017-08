YouTube met à jour son application avec une messagerie instantanée qui permet de discuter avec ses contacts et de partager des vidéos très facilement.

Dans l’économie de l’attention, les géants du web ont tout intérêt à faire en sorte que vous restiez le plus longtemps possible sur leurs plateformes respectives. Aussi est-il courant de les voir lancer régulièrement des fonctionnalités, produits ou services qui sont destinés à vous retenir ou vous faire revenir. Google n’échappe évidemment pas à cette tendance et il adapte son écosystème en conséquence.

La dernière manœuvre de ce genre opérée par la firme de Mountain View concerne YouTube, la plus grosse plateforme de vidéos au monde. Jusqu’à présent, l’application mobile était privée de la faculté de partager une vidéo « en interne », c’est-à-dire avec sa liste de contacts. Cette situation est en train d’être reléguée au passé puisque YouTube déploie une messagerie instantanée pour son service.

Testée depuis un an et proposée aux Canadiens depuis le début de l’année, la messagerie instantanée est accessible pour l’instant via un système d’invitation par SMS ou envoi d’un lien à cliquer. L’idée avec ce service est de pouvoir discuter avec ses amis directement dans l’application (plutôt que de se servir d’une solution concurrente, au hasard WhatsApp, qui appartient à Facebook) sans quitter YouTube.

La fonctionnalité, qui autorise jusqu’à trente personnes par discussion, ce qui est plus que suffisant pour la majorité des échanges, permet aussi de partager très facilement des vidéos que vous avez vues sur YouTube, toujours sans partir de la plateforme, et sans avoir besoin de partager le lien de la vidéo sur un autre espace qu’il s’agit d’un réseau social concurrent, d’une messagerie instantanée, d’un e-mail et ainsi de suite.