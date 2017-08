Les ingénieurs de YouTube expérimentent l'ajout d'une option qui permet de ralentir ou d'accélérer la lecture des vidéos sur l'application YouTube pour Android.

Imaginez : vous arpentez YouTube à la recherche de quelques nouveaux titres à écouter et après quelques heures de recherche, vous tombez enfin sur un bon morceau. Sauf qu’à l’oreille, vous lui trouvez une petite imperfection : la musique gagnerait à être jouée un peu plus vite ou un peu plus lentement.

Hélas, il faut vous rendre à l’évidence : l’application mobile pour Android développée par les ingénieurs de la plateforme ne permet pas de gérer la vitesse de diffusion. Si vous voulez la ralentir ou l’accélérer, il faut en passer par la case du téléchargement, puis ouvrir la vidéo dans VLC et enfin ajuster les réglages à votre goût.

Ce n’est pas très convivial.

Mais dans un avenir proche, vous pourriez être en mesure de contrôler directement la vitesse de lecture de n’importe quelle vidéo grâce à l’apparition d’une nouvelle option dans les paramètres des vidéos. C’est ce qu’a constaté 9 To 5 Google. Le site signale l’existence d’une expérimentation de l’option auprès d’une poignée d’usagers, avant sa généralisation éventuelle.

Si elle devient accessible, elle devrait permettre de ralentir la vidéo jusqu’à un quart de sa vitesse de lecture ou de la multiplier par deux (les échelons sont 0,25x, 0,5x, 0,75x, normal, 1,25x, 1,5x et 2x). L’option est rangée pour l’instant dans le menu symbolisé par les trois points de suspension verticaux placés en haut à droite de l’écran. Il faut ensuite cliquer sur la ligne relative à la vitesse pour la changer.