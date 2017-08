Samsung profitera probablement de l'IFA 2017 pour lever le voile sur une troisième génération de Gear 360. Quelques mois seulement après le lancement de la deuxième...

Le 21 février 2016, Samsung dévoilait pour la première fois la Gear 360, une caméra qui, comme son nom l’indique, est capable de filmer et de prendre des photos à 360 degrés pour une diffusion en réalité virtuelle. Une deuxième génération, compatible avec la résolution 4K et ajoutant la fonctionnalité live, n’a pas manqué d’accompagner la sortie du Galasy S8, le récent flagship des smartphones du constructeur coréen. Quelques mois plus tard, l’accessoire pourrait déjà passer à la troisième version.

Gear 360, round 3

Comme le rapporte LetsGoDigital, Samsung a récemment enregistré la marque 360 Round auprès de l’EUIPO (organisme de classification en Europe) et de l’équivalent coréen. De toute évidence, il s’agit d’un produit lié au marché des caméras et plus spécifiquement de la Gear 360, une hypothèse confirmée par le numéro de modèle inscrit : SM-R260 (contre SM-R210 pour le modèle 2017). En outre, la proximité de l’IFA 2017 laisse quand même peu de place aux doutes, même si le timing pose quand même question. En effet, la Gear 360 2017 a été lancée en avril dernier et on se demande bien pourquoi Samsung précipiterait le lancement d’une nouvelle déclinaison.

Peut-être que la firme est au courant des problèmes rencontrés par les deux premières moutures, notamment au niveau de la chauffe (qui peut aller jusqu’à éteindre l’appareil sur les modèles que nous avons à la rédaction). Peut-être que des fonctionnalités inédites doivent voir le jour dès maintenant (résolution jusqu’à 8K ? Amélioration des capteurs ? Coque waterproof et résistante à la poussière ? Un changement de design relatif à l’ergonomie ?). Peut-être il y a-t-il aussi le désir de surfer sur la sortie du Note 8, annoncée il y a peu. Tout est possible et il faudra attendre la conférence de Samsung organisée à Berlin pour découvrir ce qui se cache derrière 360 Round. Rendez-vous le 30 août. Soit demain.