GearBest propose cette semaine le notebook Xiaomi Air 13 à 718,59 euros.

Plus compacts que les ordinateurs portables, mais souvent tout aussi performants, les ultrabooks assurent une utilisation durable et nomade efficace, quel que soit le contexte. Si le prix des modèles haut de gamme reste aujourd’hui assez élevé, de nombreux bons plans permettent tout de même de s’en offrir un en faisant quelques économies non négligeables.

Aujourd’hui, Gearbest propose le Xiaomi Air 13 à 719 euros dans sa nouvelle version avec le code promo Air13N !

Le notebook Xiaomi Air 13 est équipé d’un processeur Intel Corei5 7200U, de 8 Go de RAM, d’un stockage de 256 Go via SSD avec un slot d’expansion disponible et, c’est à souligner, d’un GPU dédié : la Nvidia MX150 qui profite de la dernière architecture Pascal de Nvidia. Il dispose également d’un écran de taille moyenne (13,3 pouces avec définition FHD). Le tout pour seulement 1,28 kg.

Au vu de ses caractéristiques le Xiaomi Air 13 vous permet en plus des habituelles tâches bureautiques de faire tourner certains jeux et de le raccorder à un écran secondaire sans problème.

Petit bémol à prendre en compte, version internationale oblige, son clavier est en QWERTY et la version de Windows installée est en chinois. Pas de panique un guide très complet réalisé par Mini Machines existe pour vous guider dans l’installation de l’OS en français et il vous suffira également d’interchanger les touches pour passer les lettres du clavier en AZERTY.

Pour bénéficier de cette promotion à 718,59 euros il vous faudra donc utiliser le coupon : Air13N.