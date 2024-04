Lecture Zen Résumer l'article

Avec eBay rachat, la plateforme de revente américaine reprend les appareils électroniques de ses clients et les distribue à des reconditionneurs professionnels. Un bon moyen de se « débarrasser » rapidement d’un produit, sans avoir à se déplacer.

Vendre un smartphone, un jeu ou un appareil électroménager sur Leboncoin, ce n’est pas toujours facile. Il faut d’abord identifier le juste prix, savoir distinguer les vrais clients des arnaqueurs et ne pas avoir peur de se rendre au rendez-vous physique. On finit généralement par réussir sa vente, mais parfois en plus de temps qu’espéré.

eBay, qui est sans doute le concurrent principal de Leboncoin en France, a lancé le 25 avril 2024 une nouvelle plateforme pour automatiser la reprise d’un appareil électronique. Avec eBay rachat, un client peut être payé en quelques minutes, sans avoir à se soucier de son interlocuteur.

Une décote inévitable du produit sur eBay reprise

Où est le piège ? eBay reprise n’est pas un service d’échange entre particuliers, mais un service d’échange avec un reconditionneur.

Sur la page d’accueil du site, on a le choix entre différentes catégories populaires sur Leboncoin. Smartphone, ordinateur, montre connectée, consoles, jeux, électroménager, audio… Pas besoin de faire une annonce, on répond à un questionnaire pour se voir proposer un prix. S’il convient au vendeur, alors il peut déposer son produit dans un point relais. eBay effectuera un virement et un reconditionneur s’occupera de revendre l’appareil à sa place.

Évidemment, le service a un coût. S’il n’est pas directement répercuté sur le consommateur (il n’y a pas de frais), les valeurs de reprise sont inférieures à celles de l’occasion. Dans le cas d’un iPhone 13 128 Go en très bon état, eBay reprise propose 294 euros, quand le produit se vend entre 300 et 350 euros sur Leboncoin (il y a des annonces plus élevées, mais la concurrence est rude).

L’avantage d’eBay reprise est le gain de temps et d’énergie. Le vendeur n’a pas à préparer d’annonce, la transaction est encadrée et le paiement arrive par virement bancaire. Il ne s’agit pas d’un bon d’achat comme chez d’autres repreneurs.

À défaut de remplacer les services de vente entre particuliers qui séduisent beaucoup les Françaises et les Français, eBay reprise est une alternative intéressante pour celles et ceux qui veulent se débarrasser rapidement d’un produit. Libre à chacun de faire des simulations pour s’assurer de vendre au meilleur prix.

