Une nouvelle souris rentre dans la danse : l'Atheris de Razer, marque bien connue des joueurs. Avec des caractéristiques intéressantes.

La marque Razer, emblématique pour les amatrices et amateurs de jeux vidéo sur PC et connue par les non joueurs pour son logo affichant un serpent à trois tête, vient d’annoncer un tout nouveau produit.

Il s’agit de la Atheris, une souris sans fil conçue à la fois pour le travail mais aussi pour le jeu, et possédant l’une des durées de vie sur batterie les plus plus longues du marché : 350 heures d’utilisation avec une simple paire de piles AA.

Pas de fil, mais de la batterie et de la précision

La Razer Atheris est également armée d’un design ambidextre, de la technologie Adaptive Frequency (AFT) pour le sans fil, du Bluetooth (of course) ainsi que d’un capteur optique de 7 200 DPI. Son poids ne dépasse pas les 66 grammes, pour un taille assez compacte. Tout ça dans un seul but : rendre la souris la plus précise possible, dans diverses circonstances et pour diverses activités.

« Nous avons créé la Razer Atheris afin qu’elle soit la souris mobile ultime et qu’elle permette aux utilisateurs d’être à 100 %, quelle que soit la situation, dans un bureau ou dans une arène gaming. » déclare Min-Liang Tan, cofondateur et PDG de Razer. Aussi bien pour PC portable ou pour un poste fixe, la dernière souris de Razer semble vouloir convaincre dans toutes les situations.

L’objet est disponible sur le site de la marque, avant une distribution dans le monde entier au dernier trimestre de l’année, pour un tout petit peu moins de 60 €.