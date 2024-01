[Deal du jour] La Basilisk V3 Pro de Razer est une souris sans fil dédiée aux jeux vidéo. Ses bonnes performances et son ergonomie en font un excellent modèle, surtout en promo pour les soldes.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2024

C’est quoi, la promotion sur cette souris gaming de Razer ?

La souris sans fil Razer Basilisk V3 pro pour droitier est normalement vendue 179,99 € sur le site officiel de Razer. Elle est actuellement proposée pour les soldes sur Amazon au prix de 129,99 €.

Vous retrouverez d’autres modèles de Razer, dans notre guide des meilleures souris pour le gaming.

C’est quoi, cette souris pour les jeux vidéo ?

La Razer Basilisk V3 Pro est un modèle de souris sans fil ergonomique, conçu pour les joueuses et les joueurs à la recherche d’un accessoire performant pour jouer. Sa taille de 130 × 75,4 × 42,5 mm pour un poids de 112 g est certes un peu massive, et ne se destine pas particulièrement aux plus petites mains. Elle est néanmoins dotée d’une ergonomie parfaite pour que la paume se positionne naturellement. Les nombreux boutons sont quant à eux facilement accessibles.

La souris comprend 11 boutons programmables, dont un bouton sniper au niveau du pouce, malheureusement trop éloigné du doigt. Une molette inclinable HyperScroll est aussi présente. Cette dernière propose un défilement libre et mode cranté tactile plutôt précis. Les boutons sont judicieusement placés et les interrupteurs mécaniques offrent des clics précis et réactifs. L’application Razer Synapse vous permet de configurer les boutons, et de leur affecter une double attribution.

Les couleurs de la souris Razer Basilik V3 Pro // Source : Razer

Est-ce que cette souris gaming vaut le coup en solde ?

Moins de 130 €, ça reste un prix fort pour une souris, mais c’est une bonne affaire pour une souris gaming performante et de qualité. Niveau performances, son capteur optique 30 K Razer Focus Pro offre des performances de suivi élevées, et sur toutes les surfaces. Les accélérations sont parfaitement gérées, avec une grande précision dans les mouvements.

Notez que l’application vous permet de créer des profils, pour basculer de l’un à l’autre en fonction des jeux. La souris est équipée d’un éclairage RGB personnalisable. Enfin, l’autonomie promise est de 90 h, avec l’éclairage RGB éteint, 40 h s’il est allumé.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Les accessoires gaming en promo durant les soldes

👉 Notre sélection des PC et des écrans soldés intéressants

👉 Découvrez les meilleurs téléviseurs soldés dans notre sélection

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.