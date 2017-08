Pointée du doigt pour son interface un peu brouillonne, la Xbox One va changer de visage dans son prochain firmware. Le maître-mot ? La personnalisation.

Microsoft lancera sa Xbox One X le 7 novembre prochain mais, avant, il va offrir un ravalement de façade à sa gamme de consoles. C’est toujours une bonne nouvelle pour les joueurs qui raffolent de nouveautés. Et ça l’est encore plus ici puisque l’interface n’a jamais été le point fort des Xbox One, plutôt une lacune même. Le géant américain s’est dit qu’il essuierait moins de plaintes et de retours négatifs en donnant plus de pouvoir aux utilisateurs. Une approche assez logique. Autrement dit, le leitmotiv du prochain firmware sera la personnalisation à outrance. Microsoft veut que l’expérience Xbox soit « plus fun, personnalisable et sociale que jamais ».

De la personnalisation à gogo

Microsoft va donc offrir la possibilité de choisir entièrement ce qui sera affiché sur la Home via un Fluent Design focalisé sur la vitesse (moins d’attente lors de la navigation entre les différents onglets, espérons-le) et l’expression de tout un chacun. Si vous avez un ami, un jeu ou une application favori, il suffira de l’ajouter à la Home, façon tuiles de Windows 10 sur la Surface. En ce sens, l’accueil sera une succession de blocs attrayants visuellement, évolutifs et à changer en fonction de ses envies. Ainsi, certains ne voudront peut-être pas surcharger l’interface tandis que d’autres la rempliront plus volontiers.

De la même manière, on pourra personnaliser le flux d’activité en faisant apparaître/disparaître les informations que l’on souhaite (amis, jeux, clubs, ce qui est populaire…).

Le Guide va forcément évoluer en conséquence avec la volonté d’améliorer grandement l’ergonomie générale. Pour ce faire, il offrira un aperçu simple et rapide à toutes les choses importantes (Trophées, amis, messages, paramètres, captures…), avec une navigation aisée à l’aide de la croix directionnelle, du stick ou des gâchettes. Il y aura même un centre de contrôle dans le Guide.

Et le social dans tout ça ? Eh bien il sera assuré par une section communauté revendiquant son propre flux d’activités. Microsoft promet une meilleure lecture des commentaires (fonction zoom incluse) et une recherche plus intelligente des Clubs à rejoindre.

Il n’y a plus qu’à s’assurer de toutes ces promesses manette en mains et à patienter jusqu’à une date de mise à disposition. En attendant, il y a les Gifs fournis par Microsoft pour se faire à l’idée que, peut-être, la Xbox One finira par être agréable à utiliser.