HP vient de présenter un nouveau sac à dos pensé pour faire tourner des casques de réalité virtuelle. Contrairement aux premiers modèles dédiés aux joueurs, celui-ci a été pensé pour les entreprises.

On vous parlait il y a plus d’un an maintenant des premiers sacs à dos VR, qui ne sont rien d’autre que des ordinateurs musclés et alimentés par une batterie qu’on porte sur son dos. Ils avaient été dévoilés au Computex de Taiwan en 2016 et n’ont jamais véritablement percé — comme la VR, d’ailleurs, qui n’en est encore qu’à ses balbutiements.

Aujourd’hui, HP a présenté une itération de son sac à dos Omen, nommée sobrement Z VR Backpack. Il s’agit d’une version du sac à dos dédiée aux entreprises qui embarque un processeur Intel Core i7, une carte graphique Nvidia Quadro P5200 avec 16 Go de VRAM, le tout accompagné de 16 ou 32 Go de RAM DDR4. Des caractéristiques qui devraient permettre à l’engin de lancer à peu près n’importe quel logiciel tournant sous HTC Vive.

Pour HP, il s’agit non pas d’un moyen de faire piou piou avec des lasers dans l’espace, mais bien un outil professionnel. L’illustration qui accompagne la mise en ligne du produit montre des designers automobile en train de concevoir une voiture en réalité virtuelle, comme s’ils se trouvaient à côté d’elle. Une autre illustration montre une simulation de grue dans laquelle un ouvrier semble être en train de s’entraîner.

HTC avait profité du MWC 2017 pour présenter de telles fonctionnalités professionnelles qui font partie, d’après l’entreprise, de l’avenir de la réalité virtuelle. On avait pu essayer un simulateur de peinture industrielle, avec un véritable pistolet à peinture en guise de commande qui avait la précision à l’écran du produit réel. Pour l’entreprise qui avait développé cette simulation, c’était la promesse de milliers de litres de peinture économisés pour former ses futurs employés avant de passer au concret.

On imagine que d’autres industries pourraient s’inspirer de tels programmes pour économiser sur la formation des employés à des tâches spécifiques à un coût moindre — le Z VR Backpack sera commercialisé à partir de 3 300 $ en septembre.