Samsung et HTC ne sont pas venus les mains vides au MWC, avec quelques nouveautés matérielles pour leurs équipements de réalité virtuelle.

Les acteurs impliqués sur le marché de la réalité virtuelle se font jusqu’ici plutôt discrets au Mobile World Congress de Barcelone. Mais le début du salon a quand même été marqué par quelques annonces importantes du côté de Samsung, en partenariat avec Oculus, comme chez HTC, qui mise toujours sur son Vive en l’agrémentant avec des accessoires.

Un troisième Gear VR

Selon les chiffres de SuperData, le Samsung Gear VR, solution adaptée aux smartphones, reste le casque le plus vendu à l’heure actuelle. Logique : il est de loin le moins cher disponible sur le marché. De fait, personne ne s’étonnera de voir la firme coréenne annoncer une troisième génération pour son accessoire.

Celui-ci sera identique au casque actuel pour l’essentiel (20,.8 x 122,5 x 98,6 mm, 345 grammes et champ de vision de 101°) mais s’accompagnera d’une télécommande de motion control pensée pour un usage à une main, qui s’appuie sur une autonomie de 80 heures environ (via deux piles AAA).

Cette dernière arborera un TouchPad, deux boutons, une gâchette et des touches de volume pour davantage d’interactions dans les expériences immersives. On pense notamment à des actions comme sélectionner, prendre, viser et tirer. Oculus précise que 70 titres optimisés pour cette « manette » sont en développement.

Ce Samsung Gear VR avec télécommande sera compatible avec les terminaux USB-C et microUSB, dans le sillage des Galaxy S7, S7 Edge, Note5, S6 Edge+, S6 ou encore S6 Edge. Le Galaxy S8 à venir devrait pouvoir s’y loger également.

Un calendrier pour les extensions du HTC Vive

Le Taïwanais HTC, lui, a profité du MWC pour en dire un peu plus sur son Vive Deluxe Audio Strap, annoncé au CES, une extension de casque audio plus immersive tout en restant confortable. On en connaît désormais le prix et la date de sortie : ce sera pour juin moyennant 99,99 $. Les précommandes ouvriront le 2 mai.

Le même tarif sera appliqué pour le Vive Tracker, l’extension capable de transformer des accessoires tiers — comme une batte de baseball — en périphériques de contrôle. Il sera d’abord vendu aux développeurs à partir du 27 mars avant d’être commercialisé pour le grand public à une date encore inconnue.