HP renouvelle sa gamme de gaming Omen. Point sur ce qu'il y a de neuf cette année.

Omen X Compact Desktop

Le fameux sac à dos pour VR dévoilé l’année dernière revient avec cet engin portable, qui peut se poser sur un dock pour avoir accès à toute la connectique. Les deux batteries sont interchangeables à chaud (quatre batteries sont fournies au total, avec leur station de recharge). HP promet qu’il ne chauffera pas trop, et on ose espérer qu’à ce prix-là il ne sera pas non plus trop lourd.

GeForce GTX 1080 overclockée nativement

Intel Core i7 en option

À partir de 3 399 €. Disponible en août.

Omen Accelerator

Le module d’HP se branche sur un PC doté d’un port Thunderbolt 3 et fait office de GPU portable, en plus d’avoir son propre stockage et de multiples ports. On peut ainsi brancher ses accessoires, ses câbles internets et même son alimentation directement sur l’Accelerator, tel un dongle géant pour nos ultraportables quelque peu minimalistes sur la connectique. Néanmoins, la compatibilité n’est certifiée à 100 % que sur les ordinateurs HP. La carte graphique et le stockage peuvent bien entendu être facilement remplacés par l’utilisateur.

carte graphique Nvidia ou AMD (sans plus de précisions)

disque dur HDD 1 To ou SSD 256 Go, ou une alimentation de 500 W

À partir de 299 €. Disponible en août.

Omen Desktop

Ce PC desktop peut aujourd’hui embarquer deux GPU, ce qui n’était pas le cas l’année dernière. De manière plus intéressante, ses disques durs peuvent être interchangés à froid grâce à une petite trappe qui s’ouvre à l’avant.

Intel Core i5 ou i7, ou AMD Ryzen

GeForce GTX 1050 ; configurable jusqu’à une GTX 1080 Ti ou Radeon RX 580

À partir de 999 €.

Omen Laptops

Pour ses deux laptops de 15 et 17 pouces, HP promet un design « inspiré d’avions de chasse et de vaisseaux spatiaux » — amateurs de sobriété s’abstenir. Leur prix correspond à une entrée de gamme dans le monde du gaming. La RAM et le stockage peuvent être modifiés par l’utilisateur lui-même grâce à une trappe.

pour le 15 pouces : GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 550

pour le 17 pouces : GeForce GTX 1070 ou Radeon RX 580

Processeur Intel Kaby Lake

écran 4K, ou 1080p à 120 Hz avec Nvidia G-Sync

À partir de 899 € pour le 15 pouces et 1 099 € pour le 17 pouces.

Omen Displays

La gamme compte deux écrans à 25 et 27 pouces respectivement. Voici l’écran 25 pouces :

Définition Full HD

Taux de rafraichissement à 144 Hz

AMD FreeSync

Et l’écran 27 pouces (deux fois et demi plus cher) :

Définition QHD

Taux de rafraichissement à 165 Hz

Nvidia G-Sync

À partir de 329 € pour le 25 pouces et 849 € pour le 27 pouces.